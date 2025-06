La Feria de Día no remonta pese al empeño de los hosteleros del Casco Antiguo

El Casco Antiguo quiere recuperar su Feria de Día, las jornadas en las que los restaurantes completaban sus reservas y a media ... tarde miles de pacenses iban de bar en bar por sus calles. Hace unos años que las cifras de asistentes en la Feria de San Juan son mucho más bajas, pero los hosteleros no se rinden y quieren contraatacar.

Este 2025 medio centenar de empresarios del centro, entre hosteleros y comerciantes, se han unido en la campaña 'Sin ti no hay feria' que pide a los vecinos de Badajoz que apuesten por el Casco Antiguo para salir este San Juan.

Los colaboradores han hecho 300 camisetas que llevan camareros y comerciantes y que lucen en muchos escaparates. También abanicos con este lema que se están repartiendo entre el público que va al centro.

Laura García, gerente de Carmen Gastrobar, es una de las impulsoras de la iniciativa. «La verdad es que llevamos unos años que el centro no es lo que siempre ha sido», reconoce. Por esa razón contacto con otros hosteleros como los propietarios del Pepe Jerez y el Silencio y celebraron una reunión. En ese encuentro decidieron poner en marcha por su cuenta 'Sin ti no hay feria' qie esta empresaria pacense explica que fue un proyecto que presentaron al Ayuntamiento de Badajoz para pedir ayudar. «Les pareció interesante pero este año no ha entrado a tiempo. Esperamos que lo apoyen para los próximos años».

Con sus medios lograron contar con las camisetas y los 5.000 abanicos y también han organizado algunos eventos especiales para ambientar. Por ejemplo este lunes por la tarde habrá una charanga animando las calles.

Los dos primeros días de feria la asistencia al Casco Antiguo ha estado muy por debajo de los años de mayor éxito. El sábado hubo algo de ambiente, pero este domingo, una jornada complicada al ser laborable el lunes, no hubo mucha gente.

Programa para el lunes 14.30 horas: Comida en la Caseta de Mayores y más música con la Orquesta Vodevil.

17.30 horas: Caseta municipal, actuación del grupo flamenco 'Café al Compás'.

20.30 horas: XI Festival de la Escuela de Flamenco Rocío Guisado. Se celebra en el teatro López de Ayala.

22.00 horas: Concierto de la Orquesta de Extremadura junto al Puente de Palmas.

23.30 horas: espectáculo de fuegos artificiales de San Juan desde el Puente de Palmas.

García, sin embargo, se muestra optimista. En el Carmen la asistencia ha sido similar a la del año pasado y esperan más público estos días, por ejemplo, pacenses que se animen este lunes a tomar algo y luego subir a la Alcazaba a ver los fuegos. Y respecto al futuro planean organizar verbenas en distintos puntos del barrio para atraer al publico. «Nuestro Casco Antiguo es el corazón de la ciudad», concluye Laura García.

Está de acuerdo con ella Jesús Campos que este domingo comió en el centro con dos amigos. «Se echa de menos la Feria de Día cuando había barras, música y un ambientazo. Ojalá Badajoz lo recupere». Ramón, uno de sus amigos, añadió: «hay tiempo para ir al ferial y para salir otro día por aquí».

Incidentes en el ferial

Por otra parte, la asistencia masiva de gente al recinto ferial la noche del sábado hizo que se contabilizasen algo más de medio centenar de incidencias, la mayoría de ellas leves.

En total, el dispositivo de Cruz Roja en la Feria de San Juan de Badajoz ha realizado 53 asistencias siendo en su mayoría heridas accidentales, lipotimias e intoxicaciones por consumo de alcohol. Todas las atenciones realizadas fueron de carácter leve, aunque tres de las personas atendidas requirieron el traslado a un centro hospitalario.