La feria de Badajoz con más incertidumbres A poco más de un mes para que llegue San Juan, las fiestas no tienen policías ni alumbrado ni fuegos artificiales

Miriam F. Rua Badajoz Jueves, 12 de mayo 2022, 13:31 Comenta Compartir

Con el horizonte de la pandemia despejado, a la próxima Feria de San Juan le asaltan otras incógnitas. Queda poco más de un mes para ... que el ferial de Caya se inaugure y Badajoz no tiene efectivos de policías locales para cubrir las fiestas, no hay empresa para que monte el encendido y el concurso para tirar los fuegos artificiales de la noche de San Juan ha quedado desierto. A esto se suma una incógnita más, el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado sobre si permitirá excepcionalmente el botellón en el entorno de Lusiberia.

El aumento de los precios y los costes de transporte y suministro está detrás de que a, 35 días exactos de que el alcalde tenga que apretar el botón del encendido para inaugurar la feria, no haya aún empresa para llenar de bombillas la portada y el resto del ferial. La que tenía firmado el contrato con el Ayuntamiento desde 2018, renunció a acogerse a la prórroga de dos años que le permitía el acuerdo municipal para seguir encargándose de la instalación del alumbrado (no solo de la feria, también hacía Navidad y Carnavales), porque los precios fijados hace cuatro años, ya no le son rentables. Si hasta ahora la empresa adjudicataria, que era la cordobesa Ximénez Iluminación, cobraba 385.000 euros año por poner las luces a las tres principales fiestas de la ciudad, el Ayuntamiento ha ofrecido ahora solo para el alumbrado de San Juan 180.000 euros, es decir casi 50.000 euros más de lo que venía costando para asumir ese incremento de costes. El plazo para presentar las ofertas terminó ayer, por lo que a estas alturas, de momento no hay empresa a la que se le haya adjudicado el servicio. Si bien, días atrás el concejal de Alumbrado, Jesús Coslado, se mostró confiado en que San Juan tendría sus luces. Este contrato es clave para poder celebrar la feria, porque no solo incluye poner bonito el real con guirnaldas y arcos de bombillas de colores, también garantiza el suministro eléctrico a los feriantes para que puedan poner a funcionar sus cacharritos y vivir en sus caravanas durante los nueve días que pasan en el ferial. Más complicado de resolver parece que son los fuegos artificiales. Una de las atracciones más queridas y multitudinarias de la feria de San Juan está en el aire, después de que el concurso para llenar de pirotecnia el Puente de Palmas haya quedado desierto. Esto significa que a ninguna empresa le interesa montar y encargarse de los espectáculos pirotécnicos para el próximo día 17 de junio, coincidiendo con la inauguración de la feria, y para la noche de San Juan, al menos por el precio que ha ofrecido el Ayuntamiento. En este caso, el contrato de los fuegos artificiales propuesto por el Ayuntamiento era para garantizar el espectáculo de los cohetes en las ferias de San Juan de los próximos cuatro años, es decir, hasta 2025. Para estos trabajos, lo máximo que estaba dispuesto a pagar eran 100.000 euros, es decir, 25.000 euros por feria. Esta cuantía es la misma que ofreció para el contrato anterior que estuvo vigente hasta 2020 y por lo tanto, el desinterés de las empresas por ganar el concurso de los fuegos artificiales puede deberse a que el Ayuntamiento en este caso no ha contemplado en su presupuesto el aumento de los costes tanto de los fuegos como del transporte y el resto de suministros. El gran escollo A estos problemas de última hora se suma otro que viene arrastrándose desde hace más tiempo pero que ha estallado ahora. El de la falta de efectivos de la Policía Local, que se niegan a hacer servicios extraordinarias mientras que el Ayuntamiento no le pague las horas que les debe. Según el sindicato Aspolobba la deuda asciende a 52.000 euros, que se corresponden a los servicios extraordinarios realizados durante los últimos 8 meses. Estos impagos han tenido ya las primeras consecuencias: al suspensión del Triatlón Puerta de Palma y el pasado fin de semana, la suspensión también de la Copa de España de Ciclismo Adaptado y el II Trofeo de la ciudad de Badajoz 'Rubén Tanco'. Detrás de esto, hay un malestar aún mayor entre los agentes por la promesa incumplida del Ayuntamiento de subirles el sueldo hasta que sus nóminas se equiparen con las de los agentes de la Policía Nacional. Un compromiso que se alcanzó el viernes de Carnaval para poder cubrir la fiesta de febrero pero que aún no se ha materializado. Salvo, la subida del sueldo del jefe de la Policía Local, que es la única que se ha llevado a cabo en estos meses. ¿Botellón excepcional? La última duda aún no resuelta sobre la feria tienen que ver con el botellón, una práctica que tradicionalmente ha precedido a las noches de fiesta en el ferial de Caya. Beber en la calle está prohibido desde marzo de 2020, incluso en el ferial que era el único lugar legal señalado por el Ayuntamiento. Fue en marzo con la declaración del primer estado de alarma por la pandemia de la covid cuando el anterior alcalde, Francisco Fragoso, firmó un decreto prohibiendo el botellón en toda la ciudad. El actual alcalde, Ignacio Gragera, no ha derogado dicho decreto por lo que la norma sigue en vigor, pese a que han decaído el resto de restricciones impuestas por la pandemia. Sin embargo, puede que para la feria de San Juan se levante excepcionalmente la prohibición de beber en la calle. Existe un precedente reciente con los Carnavales, cuando Gragera autorizó el botellón durante los cinco días de fiesta, a través del bando municipal que establecía las normas para su celebración.

