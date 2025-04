La falta de efectivos en la Policía Local compromete Los Palomos y la Feria de San Juan en Badajoz

El viernes de Carnaval se escucharon voces en el Ayuntamiento de Badajoz. Fue poco antes del mediodía, dentro de la reunión que ese día mantuvieron ... los sindicatos de la Policía Local con los responsables municipales para sacar adelante el dispositivo que garantizaría la seguridad en una fiesta que iba a reunir a decenas de miles de personas.

Días después trascendió que en ese encuentro el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, la concejala de Policía Local, María José Solana, y la Concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, se comprometieron a equiparar el sueldo de los policías locales con los de la Policía Nacional. Solo un mes después, el pleno subió más de 7.000 euros anuales al jefe de la Policía Local, Rubén Muñoz.

El acuerdo del viernes de Carnaval no se firmó ese día por casualidad. Los sindicatos habían comunicado que los policías no harían las jornadas extraordinarias que requería una fiesta que duraría cinco días.

Los agentes llevaban varios meses sin percibir el salario correspondiente a esos días que renunciaban a descansar para cubrir servicios necesarios. En algunos casos acumulaban retrasos de 2.000 euros a pesar de que el Ayuntamiento está obligado a pagar en el plazo de tres meses.

La equiparación salarial prometida calmó los ánimos, pero en los dos meses que han transcurrido desde entonces el Consistorio ha seguido acumulando impagos y la cantidad adeudada es cifrada por el sindicato Aspolobba en 52.000 euros. Denuncia el sindicato que los impagos corresponden a los servicios extraordinarios realizados durante los últimos 8 meses. «Es lógico que los agentes se nieguen a realizar nuevos servicios. Les deben mucho dinero».

Suspensión del triatlón

La negativa a realizar esas jornadas extras obligó el miércoles a suspender el Triatlón Puerta de Palma. «La intención inicial era hacerlo el 22 de mayo pero en la reunión que tuvimos con el Ayuntamiento el 1 de febrero nos dijeron que debía ser el 8 de mayo», explica José Manuel Tovar, presidente de la Federación Extremeña de Triatlón. Tovar lamenta el perjuicio que sufrirán los cien deportistas inscritos y la imagen de la Federación.

La decepción es compartida por el concejal de Deportes, Juancho Pérez, quien admite que es «una faena» para la ciudad.

El encargado de organizar el servicio es Rubén Muñoz, que consiguió la subida de sueldo que pedía en el pleno de marzo

Tovar lamenta que la suspensión les fuera comunicada el miércoles. «El corte al tráfico apenas habría durado una hora y veinte minutos y habría afectado a un entorno muy concreto entre la carretera de circunvalación y la rotonda de los poetas. Incluso podríamos haber colocado vallas y seguridad privada».

Agentes de la Policía Local con experiencia coinciden en que una prueba de ese tipo no exigiría un gran número de agentes. «Con los que trabajan la mañana del domingo y otros seis u ocho habría sido suficiente. En Badajoz se han organizado pruebas parecidas sin reforzar el servicio habitual».

La organización de ese operativo corresponde al superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz, a quien se le subió el sueldo en el pleno en marzo. Su obligación es comunicar los «servicios previsibles» con una antelación mínima de 30 días a Recursos Humanos para que puedan proveerse las plazas.

La obligación de los agentes es realizar esas jornadas. Solo pueden negarse por «comuniones, bodas, bautizos, fallecimientos o ingresos de familiares de hasta segundo grado de parentesco». El rechazo injustificado no se admite, pero el reglamento solo permite expulsarlos de la bolsa de servicios extraordinarios si acumulan tres negativas injustificadas.

Busca la solución

La concejala de Policía Local no se ha pronunciado. Tampoco la de Recursos Humanos ha respondido a la petición realizada por HOY. aunque su responsable de prensa ha comunicado que confía en resolver la situación en los próximos días. «Ningún trabajador municipal va a dejar de cobrar por su trabajo realizado», afirma.

No lo tiene tan claro Aspolobba, que ve inviable que los agentes cobren antes de julio porque antes es preciso realizar una modificación en el presupuesto municipal. «Vienen Los Palomos y la Feria de San Juan. Los agentes no van a realizar más jornadas extraordinarias si no les pagan».