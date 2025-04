El Ayuntamiento de Badajoz busca empresa para poder iluminar el ferial en San Juan

Miriam F. Rua Badajoz Miércoles, 4 de mayo 2022, 07:28 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento busca empresa para poder iluminar el ferial de Caya a mes y medio de que, precisamente con el alumbrado, se dé la bienvenida ... a San Juan. La empresa que desde 2018 ha puesto las bombillas de la portada y los arcos del real ha decidido no seguir con el contrato municipal porque no le salen las cuentas. El aumento de costes del transporte, los materiales y la electricidad ha hecho que no le sea rentable venir a Badajoz para montar el alumbrado.

Esto ha obligado al Ayuntamiento a convocar a toda prisa un contrato específico para poder iluminar el ferial este año. Ofrece 180.000 euros, que es prácticamente la mitad de lo que cobraba anualmente la empresa anterior por traer, colocar y desmontar las luces en las tres fiestas principales de la ciudad. Tiene un mes escaso para resolver el concurso y garantizar que el alcalde, Ignacio Gragera, pueda apretar el botón del encendido el próximo 17 de junio para dar la inicio a la fiesta. Noticia Relacionada El Consistorio destina 45.000 euros a costear entradas a los toros de la feria de 2021 La empresa que ha renunciado es la cordobesa Ximénez Iluminación, que es la que más bombillas pone en las fiestas de toda España. En 2018 firmó un contrato plurianual de cuatro años con el Ayuntamiento de Badajoz por el que se embolsaba 1,5 millones de euros, en torno a 385.000 euros anuales. Este contrato le comprometía a poner las luces navideñas, del Carnaval y de San Juan hasta este año. Después tenía la posibilidad de prorrogar el contrato dos años más, en las mismas condiciones, opción que contemplaba el pliego de concurso municipal del que resultó adjudicataria. Sin embargo, la empresa ha decidido no acogerse a la prórroga. El Ayuntamiento explica que la causa es «que los precios contemplados en el pliego –el que se hizo en 2018– han sufrido un enorme incremento en estos últimos años y en especial en 2021, por lo que les era imposible mantener el servicio». Ofrece 180.000 euros, que es la mitad de lo que cobraba la anterior empresa por instalar las luces de tres fiestas Consciente de ello, el Ayuntamiento ha ofertado en el concurso de alumbrado de feria de este año un presupuesto de 180.000 euros, que son 50.000 euros más de lo que ha venido costando hasta ahora. Con esto exige el transporte, montaje, instalación, mantenimiento durante toda la feria y desmontaje de la portada de entrada al ferial y de los pórticos y arcos que adornan la calle de la tómbolas y zona de cacharritos y casetas. Además, también incluye el enganche para darle luz a los atracciones de los feriantes, los letreros que dan la bienvenida a la feria San Juan desde la avenida Rui Nabeiro y la legalización de todo el alumbrado ante la Consejería de Industria. Una vez que el Ayuntamiento salve la iluminación de San Juan, la idea es volver a sacar a concurso un nuevo contrato plurianual que cubra el servicio del alumbrado extraordinario de las tres fiestas grandes de la ciudad, desde las Navidades de este año hasta la feria de 2026.

