«La feria de San Juan de Badajoz tendrá alumbrado»

«Yo no puedo asegurar que mañana no vaya a caer un meteorito en la tierra, pero los vecinos de Badajoz pueden estar seguros de que la feria de San Juan va a tener alumbrado». Así de convencido se ha mostrado esta mañana el concejal responsable de Alumbrado y Eficiencia Energética, Jesús Coslado, cuando se le ha preguntado si teme que el ferial pueda quedarse a oscuras porque, a falta de mes y medio para que Caya se vista de feria, el Ayuntamiento no tiene quien le ponga las bombillas al real.

Y es que la empresa que hasta ahora se encargaba de montar y desmontar la portada y todos los arcos luminosos del ferial ha renunciado seguir con el contrato que firmó con el Ayuntamiento en 2018 y que, aunque vencía este año, podía prorrogarlo dos años más para seguir prestando el servicio. El motivo de que no quiera continuar es que con el aumento de los costes de transporte, materiales y electricidad especialmente del último año, los ingresos municipales que recibía por alumbrar la Navidad, el Carnaval y la feria ya no le son rentables.

Con poco margen

Esto ha hecho que el Ayuntamiento se haya visto obligado a convocar un concurso específico para que la feria de San Juan pueda tener su tradicional alumbrado extraordinario. Tiene poco margen de maniobra, ya que hasta el próximo día 11 está abierto el plazo para recibir las ofertas de las empresas interesadas y después, apenas un mes para resolver el contrato y que la adjudicataria pueda tener listo el alumbrado el día 15 de junio.

La feria no se inaugura oficialmente hasta el viernes, 17, pero el pliego de condiciones que ha publicado el Ayuntamiento exige que la instalación del alumbrado esté finalizada y aprobada por la Consejería de Industria dos días antes.

Con estos tiempos, el temor es que el concurso pueda quedar desierto, pese a que el Ayuntamiento ha incrementado sustancialmente el presupuesto destinado al alumbrado del ferial, para que el dinero no eche para atrás a ninguna empresa. Así, ha fijado el límite de lo que pagará por las bombillas de San Juan en 180.000 euros, que son unos 50.000 euros más de lo que venía pagando por el alumbrado de años anteriores.

«Sería desastroso que no hubiera iluminación», ha reconocido Coslado, si bien ha defendido que antes de convocar el concurso, los técnicos del servicio del Alumbrado han hecho un trabajo previo para contrastar que, con el precio ofertado, habría empresas interesadas llenar de luces el ferial de Caya.

Para que no pase lo mismo cuando llegue la Navidad, en Alumbrado ya están trabajando en la redacción de los pliegos de un nuevo contrato plurianual para los próximos cuatro años, que garantice la iluminación especial hasta Reyes, en Carnavales y en la feria.

La idea es convocarlo para que esté resulto antes de diciembre y pueda cubrir desde las Navidades de este año hasta la feria de San Juan de 2016. De momento, Coslado no ha desvelado cuánto le costará al Ayuntamiento el nuevo contrato porque, según dice, los técnicos están haciendo ahora los cálculos teniendo en cuenta el incremento de precios y costes de los últimos años.

El contrato que ha vencido ahora se adjudicó a la empresa cordobesa Ximénez Iluminación en 2018 por 1,5 millones de euros para estos últimos cuatros años.