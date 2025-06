Una joven se rompe la pierna en una atracción de la feria: «El susto ha sido enorme»

Carla Domínguez se ha roto la tibia y el peroné de su pierna derecha en una de las atracciones de la feria de San Juan ... en Badajoz. Esta joven de 14 años acudió este domingo a la feria con su grupo de amigos, era la primera vez que salía sola y estaba muy emocionada, contaba a HOY aún algo nerviosa su madre, María Calderón.

La joven, que en estos momentos se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz a la espera de una cirugía, se sacó el ticket para subir al barco vikingo. «Estaba con sus amigos y nos escribió un mensaje al grupo de Whatsapp que tenemos la familia contándonos que se iba a subir al barco», recordaba su madre, que recibió una llamada de una amiga de su hija poco después de hablar con ella por whatsapp.

La amiga de Carla le llamó a las 00.30 para contarle que su hija se había caído dentro de la atracción y que se había hecho daño en un pie, pese al susto que se llevó María no imaginaba la magnitud del daño.

La joven subió a una de las jaulas que tiene este barco, que se balancea hacía los lados, y fue entonces cuando se cayó dentro de la atracción quedándose el pie derecho atrapado en el suelo de la misma. «Mi hija me cuenta que no era capaz de moverse, tenía el pie atascado y la atracción seguía en marcha, intentaron avisar de lo sucedido a las personas que están en el control pero con la música y el ruido que hay en la feria no le escuchaban», afirma su madre.

Cuando terminó la atracción la joven no conseguía mover el pie para bajar de la jaula que tiene el barco en uno de sus extremos. María Calderón asegura que los montadores de la atracción intentaron ayudarla sin éxito, y fueron los técnicos de Cruz Roja quiénes tuvieron que subirse a la atracción para poder bajar a la joven.

Angustia y denuncia

Mientras Cruz Roja atendía a Carla, su madre llamó a su hijo mayor para que acudiese para acompañar a su hija. «Vivimos en San Roque y tardamos en llegar al recinto ferial. Mi hijo llegó más rápido con la moto, aún así ya la estaban atendiendo. Tuvieron que darle un calmante porque se puso muy nerviosa», subraya María.

Cuando la ambulancia llegó con Carla al Hospital Universitario sus padres ya estaban allí esperándola. Tras una radiografía comprobaron que tenía rota la tibia y el peroné de la pierna derecha. «Le recolocaron los huesos y le han puesto una protección. Ahora estamos esperando a que la operen. Está muy dolorida y nos hemos llevado un susto enorme», destaca.

Por otro lado, María asegura que los profesionales que han atendido hasta ahora a la joven les han aconsejado a los padres denunciar el caso. «Al menos queremos que esto sirva para que se incremente la seguridad en las atracciones, porque mi hija se ha roto la pierna por quedarse el pie enganchado al suelo», zanja.