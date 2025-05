«Tendría que estar estudiando un examen pero he conseguido un selfi con el Rey» Una joven pacense de 19 años, Marta Ríos, se ha emocionado tras saludar a Felipe VI

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 8 de mayo 2025, 12:31 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

El Rey Felipe VI ha llegado a Badajoz a las doce menos cuarto de este jueves. Su coche oficial ha parado delante del Palacio de Congresos y, en cuanto se ha abierto la puerta, el monarca ha escuchado gritos de «Viva el Rey» y «guapo». Eran dos centenares de vecinos que se han congregado tras las vallas de seguridad para aclamarlo.

El momento más emotivo lo ha protagonizado Marta Ríos, una joven pacense de 19 años. El Rey, tras saludar a las autoridades, se ha acercado a la valla para saludar a los vecinos. Una de ellas ha sido Marta que, tras entrar el monarca en el Palacio de Congresos, se ha echado a llorar de la emoción.

«Estoy totalmente emocionada», explicaba la joven que ha logrado grabar un vídeo del saludo que le ha dedicado el Rey y capturar una foto que para ella es «lo más grande».

«Debería estar estudiando un examen de Contabilidad, pero esta mañana me he enterado que venía el Rey y he decidido venir. Estoy muy emocionada», confesaba Marta. «Esta tarde voy a ir de nuevo a verle a la Alcazaba».

Ampliar El selfi de marta Ríos con el Rey Cedida

Junto a ella estaba Juan Luis Fernández, otro pacense que se ha emocionado. Este jubilado ha asegurado que ver al monarca de cerca ha sido «magnífico» y que es muy simpático. «Y muy alto».

«Es simpático, mucho», ha añadido a su lado Pilar que, eso sí, cree que el Rey «debería tomar más el sol».

Los vecinos han vivido la llegada del Rey con ilusión porque se ha acercado a las vallas. Otros lo han visto más alejados, desde un cordón policial en la acera de Ronda del Pilar. Los ha habido también privilegiados que han podido seguir la escena cómodamente desde los balcones de los edificios cercanos, incluso una vecina que ha grabado la llegada en pijama.

El Rey está de visita en Badajoz con motivo del Tour del Talento que se celebra esta semana en la ciudad y que organiza el Ayuntamiento con la Fundación Princesa de Girona. Además la tarde de este jueves inaugurada la sala Tartesos del Museo Arqueológico. Será a la cuatro y media y se espera también que los vecinos vayan a recibirlo.

Felipe VI ha llegado a Badajoz acompañado por la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Ha sido recibido por la presidenta de la Junta, María Guardiola, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera y el presidente de la fundación organizadora, Francisco Belil.

Antes de la llegada del Rey, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha asegurado que la semana del Tour del Talento está siendo un éxito y que ya se han superado los 8.000 participantes, por lo que se espera que se superen las expectativas iniciales. El presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, ha agradecido al alcalde las facilidades que han encontrado en la ciudad para celebrar el evento y ha destacado que «aquí hay mucho talento». «Nosotros queremos que ese talento se desarrolle», ha pedido y ha concluido que es fundamental para el futuro de España que los jóvenes exploten su potencial.

Belil ha pedido a los organizadores y patrocinadores de Badajoz que «prenda la mecha» y algunas de las iniciativas que se han desarrollado esta semana continúen en la ciudad. Le ha tomado la palabra Pilar Zúñiga, de la Fundación Caja Extremadura que ha deseado que la ciudad organice cada año una Semana del talento propia, en la misma línea de este proyecto. Zúñiga, que ha hablado en representación de los patrocinadores (Caja Extremadura, Cajalmendralejo, Ibercaja y diario HOY) ha indicado que ha sido un honor acoger esta iniciativa.