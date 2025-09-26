El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida El vehículo realizaba una ruta de transporte con 12 menores a bordo

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Valencia de Alcántara, detectaron este viernes al conductor de un autobús de transporte escolar que se encontraba realizando una ruta de transporte con 12 menores a bordo mientras triplicaba la tasa de alcohol permitida.

Según informa el Instituto Armado, durante un control de seguridad ciudadana, establecido en una vía de comunicación situada en la Comarca de la Sierra de San Pedro, los agentes dieron el alto al autobús y verificaron la documentación del vehículo y de su conductor.

Ante la sospecha de que este pudiera haber consumido bebidas alcohólicas, fue sometido a la prueba de alcoholemia que arrojó un resultado que triplicaba la tasa máxima permitida.

Los agentes solicitaron la presencia de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Cáceres, quienes le sometieron a la prueba en un etilómetro evidencial que certificó finalmente un resultado positivo en alcohol, por lo que le formularon un boletín de denuncia al artículo 20 del Reglamento General de Circulación sancionado con 1.000 euros y una detracción de 6 puntos del permiso de conducir.

Asimismo, se le sometió a la prueba de drogas, que dio resultado negativo.

Esta circunstancia se dio al final de ruta, por lo que los menores fueron recogidos por sus tutores y el vehículo quedó inmovilizado hasta la llegada de otro conductor que se hizo cargo del autobús.