Baño de masas de Carlos Sainz en tierras extremeñas

El BP Ultimate Rally Raid Portugal 2025 inauguraba la primera de las tres etapas (la segunda de la competición) que se disputarán por territorio ... extremeño hasta el sábado, recorriendo más de 500 kilómetros por más de 60 municipios de la comunidad. La localidad portuguesa de Grándola fue el punto de partida con destino Cáceres, pasando por Valencia de Alcántara, Aliseda y Arroyo de la Luz y con Badajoz como centro neurálgico de operaciones en las inmediaciones de IFEBA.

Una de las grandes atracciones era la presencia de Carlos Sainz, levantando gran expectación entre los amantes del motor y del público general. El madrileño y su copiloto Lucas Cruz llegaron a la línea de meta en la segunda etapa de la prueba en segunda posición, a 1:03 de los vencedores, João Ferreira y Filipe Palmeiro, que se mantienen al frente de la clasificación general con 05:20 de ventaja sobre El Matador, que es cuarto. En la misma categoría están presentes leyendas del motor como Sébastien Loeb o Nasser Saleh Al Attiyah, ganador del Dakar en hasta cinco ocasiones.

En la categoría de motos, todas las miradas estaban puestas en Tosha Schareina, que fue segundo en el Dakar de este año y que cuenta en su palmarés con triunfos como el cosechado en el Rally de Marruecos. El piloto valenciano se quedó a escasas centésimas de llevarse el triunfo en la etapa, que cayó del lado de Daniel Sanders, que además se mantiene firme en la general, con una ventaja de 01:36 sobre el español.

Este viernes se celebrará la segunda jornada sobre suelo extremeño, llevando a los competidores desde Don Benito hasta Villafranca de los Barros. Durante el transcurso de la jornada los participantes pasarán por La Haba, Valle de la Serena, Manchita, Cristina, Guareña, Oliva de Mérida, La Zarza, Puebla de la Reina y Puebla del Pior.

El BP Ultimate Rallye Raid Portugal es una de las cinco pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo de Cross Country y única desarrollada en Europa. De esta manera, Extremadura se coloca en el epicentro de los rallys a nivel internacional, y podría dar un paso más ya que la Real Federación Española de Automovilismo (RFDEA) ha ofrecido que albergue una prueba completa del Mundial.