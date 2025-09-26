HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carlos Sainz durante su participación en la prueba. World Rally-Raid Championship
Motor

Baño de masas de Carlos Sainz en tierras extremeñas

El piloto madrileño levanta expectación en la segunda etapa del BP Ultimate Rally Raid Portugal 2025, en la que terminó segundo

R. H.

Badajoz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:53

El BP Ultimate Rally Raid Portugal 2025 inauguraba la primera de las tres etapas (la segunda de la competición) que se disputarán por territorio ... extremeño hasta el sábado, recorriendo más de 500 kilómetros por más de 60 municipios de la comunidad. La localidad portuguesa de Grándola fue el punto de partida con destino Cáceres, pasando por Valencia de Alcántara, Aliseda y Arroyo de la Luz y con Badajoz como centro neurálgico de operaciones en las inmediaciones de IFEBA.

