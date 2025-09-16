Cierra otra icónica tienda del centro de Badajoz Naranjo Electrónica se despide de sus clientes tras 23 años como referente del sector en la calle Santo Domingo

Irene Toribio Martes, 16 de septiembre 2025, 16:40

Las compras 'online' en plataformas como Amazon y los grandes centros comerciales han provocado el cierre de 'Naranjo Electrónica', un referente del sector en Badajoz y un negocio emblemático del centro de la ciudad. Juan Francisco, su dueño, lamenta en conversación con este diario haber tenido que bajar la persiana de forma definitiva: «Desgraciadamente hemos tenido que cerrar, pese a haber intentado por todos los medios no hacerlo», confiesa.

El cierre de este negocio, situado en la calle Santo Domingo, supone un nuevo golpe comercial a la zona, que ha visto como numerosos locales han echado el cierre en los últimos años. «En mi calle ya han tenido que cerrar varios negocios», comenta Juan Francisco, «son muchos factores los que influyen: la falta de aparcamiento en el centro, las compras online, la apertura de El Faro... al final empiezas a perder y así no se puede sostener un negocio», lamenta, asegurando que la situación económica de su negocio lleva siendo difícil varios años, pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido cerrar definitivamente porque ha encontrado otro trabajo.

Tener un 'plan B' ha facilitado su decisión, que lleva años merodeando por su cabeza: «Con el Covid estuvimos a punto de cerrar por la falta de ayudas, pero sobrevivimos y lo volví a intentar», confiesa.

Más de cuarenta años en el negocio

Aunque 'Naranjo Electrónica' lleva 23 años en Santo Domingo, el negocio nació en 1982 de la mano de su padre, que lo levantó en la calle Menacho, donde sobrevivió hasta 2003, cuando decidieron mudarse a su ubicación actual, donde Juan Francisco ya echó el cierre el pasado 1 de septiembre aunque todavía se le puede ver por allí recogiendo los últimos enseres del local.

El negocio se había convertido en mucho más que una tienda para muchos vecinos del centro, y es que tras tantos años al pie del cañón, allí ya eran amigos. «El cliente para mí ya era mucho más que eso, depositaban en mi una confianza que los convertía en más que clientes. Hay gente que hasta ha llorado en la tienda al enterarse de que cerrábamos», nos cuenta Juan Francisco.

Por eso ha querido dedicar unas últimas palabras a todas aquellas personas con las que no pudo encontrarse en la tienda antes de bajar la persiana para siempre. Lo ha hecho a través de un conmovedor cartel, colocado en la puerta de Naranjo Electrónica, que hoy cualquiera que pase por Santo Domingo puede leer y sentir muy de cerca.

Ampliar Cartel de despedida en Naranjo Electrónica Ángel Márquez

Es evidente que el cierre le ha devuelto todo el cariño que él ha dado, durante años, a sus clientes. Pero ha llegado su momento de decir 'adiós'.