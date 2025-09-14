Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas

Irene Toribio Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:51 Comenta Compartir

Adiós a una de las tiendas de alimentación, fotocopias, recepción de paquetería y 'fax' más míticas de Valdepasillas. Los vecinos de la barriada pacense lamentan el cierre de Neko, una de las tiendas de este tipo más históricas de la ciudad, que se despide después de 24 años sirviendo a sus clientes.

«Ha llegado el momento de decir adiós», anuncian en sus redes sociales. «Después de 24 años al pie del cañón -o en mi caso al pie del mostrador- ayudando a tod@s a encontrar lo que necesitaban, lo que buscaban, lo que les gustaba, tengo que cerrar y despedirme de mis clientes, de mis proveedores y de tod@s los que nos han conocido y se han ido convirtiendo en amigos», escribe en su perfil oficial Antonio, dueño de Neko.

«Hay muchas cosas que me gustaría decir, aunque es difícil encontrar las palabras. Por eso, sobre todas las cosas, quiero daros las gracias por todo lo que he vivido estos años juntos, por vuestro cariño y por vuestra confianza. Me he dado cuenta de lo privilegiado que soy al compartir la vida con vosotr@s desde mi tienda, ayudando en todo lo posible a todo el que pasaba por la puerta y entraba un rato corto o largo. Ojalá pudiera seguir cien años más a vuestro lado. ¡Muchas gracias por todos los momentos que hemos pasado juntos y que me llevo conmigo. Me acompañarán siempre», termina comentando.

Sus clientes ya lamentan el cierre de este mítico negocio del barrio, y el post no ha tardado en llenarse de mensajes de agradecimiento y aliento. «Neko una tienda mítica en nuestro barrio, donde nuestros padres, nosotros y nuestros hijos donde íbamos a por nuestras chuches, dulces, pan y ahora a recoger nuestros paquetes. La amabilidad tuya, de tu hermano te hacían sentirte como en familia. Ahora al pasar por ahí se nos hará raro no entrar o pasar por la puerta y decirte 'Que pasa Antonio'», lamenta uno de sus clientes.

Ahora, el negocio, situado en el número 7 de la avenida Sinforiano Madroñero, echa el cierre para sorpresa y pena de los vecinos.