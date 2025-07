Espina Hobbies echa el cierre tras doce años: «Están matando a los comercios»

«Badajoz es una ciudad pequeña y siempre ha sido difícil vivir del modelismo. Porque al fin y al cabo es una afición pequeña». Esta ... es una de las razones por la que Alejandro Espina ha decidido cerrar su conocida tienda Espina Hobbies, situada en la Calle Francisco Pizarro, en pleno Casco Antiguo de Badajoz.

Él, como muchos otros comerciantes del centro, se ha visto obligado a tomar la decisión de cerrar la tienda en la que tanto cariño y esfuerzo ha puesto desde que abrió. «En 2008 con la crisis me quedé sin trabajo, y en 2013 decidí montar este negocio para salir adelante» afirma su dueño.

«Era aficionado a las maquetas y por eso decidí montar este negocio», cuenta Alejandro a HOY. Se dedica a la venta de maquetas y artículos de modelismo, pero debido a la bajada de ventas tuvo que ir abriendo nuevos campos, añadiendo por ejemplo la venta de juegos de mesa. Buscaba «que no fuera solo el juguete puro y duro, sino que fuera también algo más educativo», detalla Espina.

Hasta que no ha podido más. Hasta el 30 de septiembre, Espina Hobbies estará en liquidación por cierre. Este empresario achaca la falta de clientes que sufre debido a la plataforma única del Casco Antiguo, además de la gran cantidad de tiendas que se han marchado a El Faro y a los negocios online que se dedican a las maquetas. «Lo de El Faro sí fue el primer mazazo, y cuando se fue Zara de la calle Menacho fue el segundo. Pero para mí el definitivo y muy importante para mí es la plataforma única. Me parece que el hecho de que la gente no tenga acceso al Casco Antiguo ha sido crucial para tener que cerrar. Están matando a los comercios».

«Me gustaría que me recordaran como una tienda que ha dado un servicio muy profesional en el tema del modelismo».

Lo que ha notado en los últimos meses es la bajada de venta de estos juegos de mesa, algo que introdujo en su tienda ante la falta de clientes de modelismo y maquetas. «Con los juegos de mesa y puzles tuvimos un resurgir».

«El producto al que más cariño le tengo es la casa de muñecas que hay en el escaparate. La hemos hecho nosotros a mano, y ahí le pusimos mucho cariño, muchas horas». Ahora Alejandro deberá buscarse otra forma de ganarse la vida tras cumplir uno de sus sueños.