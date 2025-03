El Cerro de Reyes y La Paz cancelan sus fiestas por el bando del Ayuntamiento de Badajoz

En septiembre, como todos los años, los vecinos del Cerro de Reyes verán salir al patrón de su barrio, Jesús Obrero, de la parroquia con ... el mismo nombre. A continuación le seguirán en procesión, pero después no se reunirán en torno a una paella, como era tradición. La Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes, y la de La Paz (San Juan Macías), han cancelado las fiestas previstas en sus barrios. La causa es el bando que publicó el Ayuntamiento de Badajoz el pasado 30 de mayo.

En ambas asociaciones vecinales alegan que la nueva normativa municipal ha impuesto demasiadas restricciones, ha complicado los trámites y ha encarecido la organización de estos eventos, por lo que han optado por cancelarlos. «Nuestras fiestas estaban previstas del 15 al 17 de septiembre. El bando nos exige contratar seguridad privada. Hemos pedido presupuesto y es, como poco, 400 euros al día. Es decir, 1.200 euros que no tenemos», se lamenta Miguel García Flores, presidente del Cerro de Reyes.

«El Ayuntamiento nos trata como si fuésemos empresas de eventos. No podemos pagar la seguridad privada» Miguel García Asociación de Vecinos Cerro de Reyes

En concreto, cita una norma del bando que establece que, en el caso de que prevean concentraciones superiores a 3.000 personas, deben contar con un plan de autoprotección. Si son más de cien personas, pero menos de 3.000, basta con acompañar la solicitud de fiesta de un contrato con los encargados de la vigilancia.

García Flores añade que también sería un problema instalar juegos infantiles, «es muy complicado o no se puede». «Y no nos dejan servir comida en la calle. Nosotros no tenemos un bar, como otras asociaciones de vecinos», añade. «Nos están tratando como una empresa de eventos», se queja el representante del Cerro.

Los mismo argumento ha expresado Antonio Campos a sus vecinos para anular las fiestas previstas en el polígono de La Paz. La Asociación de Vecinos San Juan Macías ya tenía contratados algunos servicios, como los fuegos artificiales, pero ha tenido que anularlos porque el presupuesto de un año normal, en torno a unos 3.000 euros, se les duplicaba.

«Le hemos pedido al alcalde una reunión. Vamos a solicitarle que flexibilice la normativa de las fiestas» Anselmo Solana Agrupación Vecinal de Badajoz

«Nos piden 2.800 euros por contratar la seguridad, que es prácticamente todo lo que tenemos de presupuesto en un año. Solo podríamos hacerlo poniendo dinero de nuestro bolsillo», se lamenta Campos.

«Somos una asociación de vecinos, un sitio sin ánimo de lucro. No estamos ganando dinero», añade el presidente de la asociación vecinal de La Paz. En el caso de este barrio la nueva normativa ha caído especialmente mal porque han tenido que cancelar una tradición. Suelen organizar una garbanzada popular y los beneficios se donan a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer). Los puntos 3 y 4 del bando publicado en mayo prohíben expresamente las barbacoas y las degustaciones de alimentos en la calle.

El 'Bando Regulador de las Fiestas Populares y sus Pedanías' cayó como un jarro de agua fría en los barrios de Badajoz. Fue publicado, según recriminan las zonas afectadas, solo dos días después de las elecciones. Eso ha provocado que La Paz o el Cerro no hayan tenido tiempo para buscar alternativas para poder celebrar sus fiestas, ya que no contaban con el gasto extra de la seguridad y tenían contratados eventos que ahora están prohibidos.

«Hemos tenido que cancelar hasta la garbanzada que hacíamos en favor de la Asociación contra el Cáncer» Antonio Campos Asociación de Vecinos La Paz

Hay barrios y poblados, sin embargo, que sí han sacado adelante sus festejos. Es el caso de la barriada de Llera, que solventó el problema de las celebraciones en la calle realizando los actos en el interior del bar de la asociación, o de Valdepasillas, que logró un local para hacerlo en interior. También se han celebrado las fiestas de Villafranco del Guadiana y están previstas las de Valdebótoa y San Roque.

Tras las quejas de algunos barrios, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, alegó que el bando no incluye ninguna nueva medida ni prohibición, sino que reúne los requerimientos de distintas administraciones dispersos en diferentes normas. El objetivo, según el regidor, es que los organizadores tengan claro qué pueden hacer y qué documentación deben presentar al Ayuntamiento. «Salvo el pago de la tasa por ocupación de vía pública, no hay una solo norma que sea del Ayuntamiento», declaró Gragera.

Los afectados no están de acuerdo con estos argumentos y creen que el objetivo ha sido restringir las actividades de los barrios. Antonio Campos, de La Paz, defiende que estos eventos son muy importantes. «Es el momento en el que nos vemos todos. En nuestro barrio hay mucha gente mayor y las fiestas facilitan nuestra convivencia una vez al año».

Anselmo Solana, presidente de la Agrupación Vecinal de Badajoz y Poblados (que reúne a una veintena de entidades), revela que han pedido una reunión al alcalde y esperan que se produzca en septiembre. «Vamos a solicitarle que sean flexibles con los requisitos porque los barrios no pueden cumplir esa normativa y va a afectar a muchas zonas de Badajoz».