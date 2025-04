«Las ferias de las pedanías de Badajoz seguirán teniendo atracciones»

Las ferias de las ocho pedanías de Badajoz podrán tener cacharritos este verano. Así lo asegura el alcalde, Ignacio Gragera, tras publicar un bando ... la pasada semana que ponía en duda este tipo de instalaciones.

Gragera admite que se ha podido deslizar algún error en la redacción del bando, que está limitado a las fiestas organizadas por asociaciones, tanto en las barriadas como en los poblados. Esto excluye las fiestas patronales de las pedanías, que se entienden como ferias organizadas por el Ayuntamiento y sus delegados de alcalde y tendrán las mismas características que en años anteriores. Esto incluye las atracciones de feria. «Que no teman las pedanías, que van a seguir manteniendo sus ferias como siempre», asegura Gragera.

El alcalde subraya que el bando no incluye ninguna nueva medida ni prohibición, sino que reúne los requerimientos de distintas administraciones dispersos en diferentes normas. El objetivo es que los organizadores tengan claro qué pueden hacer y qué documentación deben presentar al Ayuntamiento. «Salvo el pago de la tasa por ocupación de vía pública, no hay una sola norma que sea del Ayuntamiento», señala a HOY.

Añade que las fiestas organizadas por las asociaciones, como la de este fin de semana pasado en Valdepasillas, no suelen contar con atracciones mecánicas. 

«Hinchables, cacharritos y colchonetas que no necesiten un certificado mecánico se podrán poner. Aquellos que requieren ese certificado es más complicado porque exigen revisión municipal y nosotros no podemos estar 26 veces al año, en 26 veces de los barrios, teniendo que revisar una a una las instalaciones. Aun así, en las fiestas de los barrios no se suelen poner carruseles ni coches de choque», explica Gragera. A partir de este mes, este tipo de celebraciones se irán sucediendo durante todo el verano.

El alcalde insiste en que el bando «no incluye nada que no se exigiera antes. ¿Es complicado conseguir el permiso? No más que hace dos meses, sino que intentamos regularlo en un mando único». A su juicio, clarifica otros aspectos y facilita que los hosteleros saquen barras a las calles.

La instalación de barras en la calle, tanto de los locales de las asociaciones como establecimientos de hostelería siempre que cuenten con otro seguro de responsabilidad civil y en espacios peatonales, está recogido en el texto municipal. En el caso de sean vías cerradas al tráfico tendrá que contar con autorización previa. Si se quieren poner altavoces en las barras también habrá que pedir otra autorización. Queda prohibida la realización de barbacoas en las calles o carrillos de comida (incluye food trucks) sin permiso.

El Ayuntamiento trata así de poner orden entre este tipo de actos y obliga a los organizadores a dejar las zonas que usen limpias y la basura recogida. O contratar una póliza de responsabilidad civil para cubrir los daños que se generen durante la fiesta, así como en su montaje o desmontaje. Será necesario solicitar una autorización administrativa por ocupación de la vía pública para realizar eventos y que deben presentarla en el registro del Ayuntamiento.

Además, en el caso de que prevean concentraciones superiores a 3.000 personas se exigirá un plan de autoprotección. En el caso de que esperen más de cien personas, pero menos de 3.000, bastará con acompañar la solicitud de una relación nominativa de encargados de la vigilancia.

También existe un apartado especial para las actuaciones musicales, sobre las que se podrá proponer un emplazamiento, pero cuya asignación dependerá del Ayuntamiento.