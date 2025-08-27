«Habría sido más económico en Valdepasillas, pero el flamenco tiene que volver a la Plaza Alta»

El bailaor Jesús Ortega tenía claro que el Centro Internacional de Flamenco debía estar próximo a la plaza Alta por la importancia de este ... enclave en el mundo flamenco. Las obras cogen forma, dado que está prácticamente terminada la cimentación y la estructura, en un solar de 350 metros cuadrados entre las calles San Lorenzo y Moreno Zancudo.

El edificio contará con tienda, tablao, escuela, museo y una zona de presentaciones en un inmueble de cuatro alturas que sumará mil metros cuadrados. La inversión ronda el millón de euros y ha sido más alta por las particularidades que conlleva construir en el Casco Antiguo. La previsión es que el próximo año pueda funcionar.

Ortega quería que este proyecto estuviera radicado en las inmediaciones de la Plaza Alta. Quita hierro a los inconvenientes que conlleva construir en la zona histórica, donde los vehículos apenas puedan acceder y los operarios han tenido que trasladar la mayor parte del material a pie para cumplir el diseño del arquitecto Julián Prieto. «Construir en el Casco Antiguo cuesta más trabajo y es más caro. Todo lo que se ve aquí está hecho a mano porque no se puede meter maquinaria. Si hubiera hecho este edificio en Valdepasillas, me habría salido más económico. ¿Qué sucede? Que hay un valor añadido: el flamenco no puede estar en otro sitio, el flamenco tiene que volver a la plaza Alta. Ese valor es más sentimental y está por encima de la parte económica».

Dice que todavía es necesario difundir las raíces que el flamenco hunde en el Casco Antiguo de Badajoz. «Nuestro flamenco suena mucho fuera y es muy reconocido fuera. Parece que somos los extremeños los que no nos lo creemos. Tenemos que creernos lo que somos, que somos mucho y muy grandes».

Este proyecto coincide en el tiempo con las obras de la Fundación CB, que construye su sede entre el Museo de la Ciudad y la plaza de San José. Sumará atractivo al Casco Antiguo cuando abra y supone una nueva inversión privada en la zona histórica. La última de importancia fue la del complejo hostelero de Las Tres Campanas, que ha supuesto un impulso para la plaza de la Soledad y los alrededores. A esto se suma la reactivación del Campillo por parte del Ayuntamiento.

El artista ha contado con financiación bancaria y el apoyo de Iniciativas Pacenses y Extraval. Ortega afirma que conoce otros proyectos que van a salir adelante en la zona histórica y se muestra satisfecho: «Estoy muy orgulloso de poner un millón de euros en el Casco Antiguo».