Arrancan las obras de la pista central de La Granadilla

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:42
Arrancan las obras de sustitución de la pista central de La Granadilla
Las actuaciones han comenzado por la retirada del pavimento actual a través de la subvención de la Junta de Extremadura, con la que también se sustituirán los asientos y se instalará nueva megafonía y canastas
