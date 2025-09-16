Adjudicada de forma definitiva la modificación del proyecto de la piscina de la Margen Derecha de Badajoz La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha dado el visto bueno y espera que la redacción esté lista en tres meses

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 16 de septiembre 2025, 17:25 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en su sesión de este martes, día 16, la adjudicación definitiva del contrato de modificación del proyecto de redacción de los trabajos de terminación de la piscina de la Margen Derecha, en aras de que, en un plazo aproximado de tres meses, pueda tenerlo en marcha e iniciar el proceso para licitar las obras.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, en declaraciones a los medios con motivo de su visita junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, al avance de obras de la pista de La Granadilla, donde el regidor ha recordado que la Junta de Extremadura ha mostrado su compromiso con «grandes infraestructuras deportivas y lúdicas» como esa subvención de 3,9 millones de euros para dicha piscina.

A este respecto, Gragera ha agradecido a la consejera y a la presidenta que se hayan mostrado «no solo dispuestas a ayudar, sino que lo hayan hecho en una cuantía que superaba con mucho la aportación inicial que la Junta acordó tiempo atrás».

En lo que a plazos se refiere, ha matizado que, desde la adjudicación, son tres meses para la entrega de la modificación del proyecto y que en cuanto esté entregado sacarán la licitación de la obra, a tenor de lo cual ha expuesto que estos son los plazos que manejaban y que, en su momento, dijo que intentarían que en 2027 estuviera la piscina «hecha» y que así van a procurarlo, frente a las publicaciones que ha leído en prensa de que se había comprometido a que estaría en funcionamiento en dicho año.

Asimismo, ha reconocido que «ahora» y «con esta pequeña demora» que ha habido en la adjudicación definitiva de la redacción del proyecto modificado, van a «andar con dificultades», pero que en todo caso tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Badajoz ya tienen la financiación y los fondos y que, «independientemente de que sea a finales del año 27 o unos meses después», «desde luego la piscina va adelante, la piscina se va a construir y, por supuesto, se va a poner a disposición de todos los deportistas y todos los usuarios de la ciudad», ha recalcado.

Tres años de parón en las obras

Tras años de reivindicaciones, los vecinos de la Margen Derecha vieron movimiento en la parcela donde esperaban estrenar su piscina. Fue en 2019 cuando comenzaron los trabajos para levantar una piscina climatizada con un techo retráctil.

En 2020, con la llegada de la pandemia, comenzaron los parones y continuaron los años siguientes. Finalmente, debido al aumento de los costes, la empresa se retiró en 2022.

La piscina quedaba ejecutada al 26%. Sin embargo, tras un estudio del proyecto, el Consistorio pacense ha decidido cambiar la planificación y la obra no seguirá tal y como se esperaba. Ahora se construirán dos piscinas distintas, una olímpica a cubierto, climatizada, y otra exterior.