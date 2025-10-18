HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Puerta de Palmas, en cuyo entorno se ubicará el aparcamiento de Circunvalación. HOY

Badajoz destina otro millón al parking de Circunvalación después de que ninguna empresa optara a su construcción

El presupuesto de la obra superará de este modo los cinco millones de euros en su nueva licitación

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:12

El alcalde, Ignacio Gragera, sube de nuevo el presupuesto del aparcamiento de Circunvalación después de que este verano quedara desierto el concurso para edificarlo. ... El proyecto tenía un presupuesto de 4,1 millones de euros, que ahora recibirá un impulso con otros 1.092.000 euros.

