Badajoz destina otro millón al parking de Circunvalación después de que ninguna empresa optara a su construcción

El alcalde, Ignacio Gragera, sube de nuevo el presupuesto del aparcamiento de Circunvalación después de que este verano quedara desierto el concurso para edificarlo. ... El proyecto tenía un presupuesto de 4,1 millones de euros, que ahora recibirá un impulso con otros 1.092.000 euros.

El pleno que se celebre este mes aprobará un cambio en los presupuestos para dar de baja distintas actuaciones que no se han realizado, como la mejora del antiguo jardín de la Maternidad o la recuperación del Molino de los Moscoso, para volver a licitar las obras por un presupuesto de 5,2 millones de euros.

Cuando el Gobierno local planteó este estacionamiento, el precio era inferior a los 4,1 millones de euros. Fue en enero de este año cuando se buscaron más fondos municipales e incrementarlo en 1,3 millones hasta superar los cuatro de la licitación. Pero tampoco así ha sido suficiente y el pleno votará el incremento en su próxima sesión. Al tener el PP mayoría absoluta, no habrá sobresaltos y se incrementará el precio.

Como ya se ha indicado antes, el dinero saldrá de inversiones no realizadas o sobrantes de obras ya ejecutadas. Así, se toman 146.800 euros que estaban destinados a una pista de BMX en el plan de impulso de 2022, aunque hay que recordar que los recientes fondos europeos concedidos a la ciudad, Los Edil, incluyen este proyecto. Además, había 750.000 euros destinados a convertir el Molino de los Moscoso en un centro de interpretación sobre el río, pero a finales del año pasado esta instalación aún no era municipal. En el listado aparecen 58.700 euros de un plan de sostenibilidad turística, otros 14.500 destinados inicialmente a construir nichos en el cementerio de la Soledad y los 122.000 euros del jardín de la antigua maternidad. Entre todos suman 1.092.000 euros que servirán para aumentar el presupuesto del aparcamiento junto a la Puerta de Palmas.

Un proyecto estrella para residentes visitantes y turistas que aparquen y paseen por Badajoz

Este aparcamiento es uno de los proyectos estrella del alcalde, Ignacio Gragera. Es, además, uno de los que se mantienen después de que otras promesas como el estacionamiento de Valdepasillas haya sido descartado. En este caso no quiere renunciar a él porque se trata de dar una solución ante la reducción de estacionamientos en el Casco Antiguo por la extensión del modelo de calles sin bordillos. La idea es que esté a disposición de vecinos, visitantes del centro que residan en otras zonas de la ciudad y turistas. Por eso lo llaman «aparcamiento disuasorio». La idea es de que se aparque ahí y se camine por el centro de la ciudad.

Este estacionamiento subterráneo, entre la puerta de Palmas y la rotonda de Los tres Poetas, dispondrá de 170 plazas cuando esté terminado. Cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que es improbable que pueda estar ya terminado antes de 2027, que es año electoral. Una vez aprobado el incremento del presupuesto, es necesario volver a sacar a concurso las obras, analizar las propuestas, adjudicarlas y formalizar el contrato. Estos trámites no son rápidos y se pueden dilatar un año. Además, es frecuente que se produzcan recursos de empresas a la comisión jurídica de la Junta en aquellos contratos que, como este, disponen de un presupuesto alto.

Aun así, una vez que comience, la obra será ágil porque se montará con estructuras prefabricadas. Según han explicado en alguna ocasión, se optará por cubos que se encajarán en la zona excavada. Al finalizar habrá un subterráneo de una sola planta de 300 metros de largo por 15 de ancho.

Aparcamiento de Conquistadores

Sortear el aumento de costes no es fácil y creó problemas en el último aparcamiento subterráneo que construyó el Ayuntamiento. Fue el de Conquistadores, que acumuló tantos problemas que la entidad bancaria que financió la obra (Liberbank) se quedó con la titularidad de la explotación. En aquel caso, el Ayuntamiento adjudicó la obra y posterior gestión de las instalaciones. Pero en este caso de Circunvalación la gestión posterior puede ser directa, como ocurre con el estacionamiento de la plaza de Santa María, o habría que buscar a otra empresa para su gestión. El concurso de las obras que quedó desierto recogía solamente la ejecución de la construcción, pero no su gestión posterior. Lo que, de repetirse de nuevo el mismo modelo, obligará a publicar otro concurso para la explotación.