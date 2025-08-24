Ninguna empresa opta a construir el parking de Puerta de Palmas

Desierto. Así ha quedado el concurso para adjudicar la construcción del aparcamiento de Puerta de Palmas. Ninguna empresa ha optado a este proyecto, ... que tenía un importe de 4,1 millones de euros y que se licitó el 22 de julio. Esta misma semana el Ayuntamiento ha publicado el documento en el que declara el procedimiento desierto.

No es la primera vez que un contrato municipal no encuentra interesados. Lo habitual es que el Ayuntamiento vuelva a sacar a concurso el proyecto con una revisión de los precios.

Cuando el Gobierno local planteó este estacionamiento, el precio era inferior. Fue en enero de este año cuando se buscaron más fondos municipales e incrementarlo en 1,3 millones hasta superar los cuatro de la licitación. Pero no ha sido suficiente.

Este aparcamiento es uno de los proyectos estrella del alcalde, Ignacio Gragera. Lo llaman 'aparcamiento disuasorio de Circunvalación' porque se presenta como una solución ante la reducción de estacionamientos en el Casco Antiguo por la extensión del modelo de calles sin bordillos. La idea es que esté a disposición de vecinos, visitantes del centro que residan en otras zonas de la ciudad y turistas.

El proyecto está pensado para ofrecer una solución ante la falta de estacionamientos en el Casco Antiguo

Este subterráneo, entre la puerta de Palmas y la rotonda de los cabezones, sumará 170 plazas de aparcamiento a la zona cuando esté terminado. Cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que es improbable que pueda estar ya terminado antes de 2027, que es año electoral.

La obra será ágil porque se montará con estructuras prefabricadas, cubos que se encajarán en la zona excavada. Al finalizar habrá un subterráneo de una sola planta de 300 metros de largo por 15 de ancho.

Sortear el aumento de costes no es fácil y es uno de los motivos que ha llevado a que el alcaldesa desistiera de construir el otro estacionamiento prometido para Valdepasillas, en la avenida de Godofredo Ortega Muñoz. Desde el Ayuntamiento han argumentado que ya no es tan urgente, dado que ha creado otros aparcamientos en superficie en el mismo barrio que alivian los problemas para dejar el coche. Entre ellos, el que han preparado junto a la Jefatura de la Policía Local con 340 plazas y que no suele llenarse.

El último aparcamiento subterráneo que construyó el Ayuntamiento fue el de Conquistadores, que acumuló tantos problemas que la entidad bancaria que financió la obra (Liberbank) se quedó finalmente con la titularidad de la explotación. En aquel caso, el Ayuntamiento adjudicó la obra y posterior gestión de las instalaciones. Pero en este caso de Circunvalación, que ahora ha quedado desierto, solo se buscaba empresa para la construcción.