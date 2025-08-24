HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Puerta de Palmas. HOY
Badajoz

Ninguna empresa opta a construir el parking de Puerta de Palmas

El Ayuntamiento ha publicado esta semana el decreto que declara desierto el concurso de adjudicación de obras

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:54

Desierto. Así ha quedado el concurso para adjudicar la construcción del aparcamiento de Puerta de Palmas. Ninguna empresa ha optado a este proyecto, ... que tenía un importe de 4,1 millones de euros y que se licitó el 22 de julio. Esta misma semana el Ayuntamiento ha publicado el documento en el que declara el procedimiento desierto.

