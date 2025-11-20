HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de bajas emisiones prevista, que coincido con la actual área de tráfico restringido. María Díaz

Cáceres improvisa una zona de bajas emisiones para salvar las ayudas al bus urbano

La propuesta de una ZBA que coincide con el actual área de tráfico restringido de la parte antigua sale adelante en el pleno sin ningún apoyo de grupos de la oposición

C. M.

Cáceres

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves de forma definitiva la modificación del plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) para establecer la ... zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad, lo cual tiene que hacer antes de final de año para no perder las ayudas estatales al transporte urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  3. 3 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  6. 6

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  7. 7 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  8. 8

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  9. 9 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  10. 10 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres improvisa una zona de bajas emisiones para salvar las ayudas al bus urbano

Cáceres improvisa una zona de bajas emisiones para salvar las ayudas al bus urbano