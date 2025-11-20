Cáceres improvisa una zona de bajas emisiones para salvar las ayudas al bus urbano

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves de forma definitiva la modificación del plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) para establecer la ... zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad, lo cual tiene que hacer antes de final de año para no perder las ayudas estatales al transporte urbano.

La ZBE planteada para Cáceres por el gobierno municipal coincide exactamente con el área de tráfico restringido de la parte antigua que ya existe. De hecho, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, reconoció que se implanta «por responsabilidad» y únicamente por la «amenaza» del Gobierno de España de eliminar las ayudas a las ciudades de 50.000 habitantes que incumplan.

La ZBE engloba por lo tanto una veintena de calles ubicadas en el entorno de la Ciudad Monumental y zona centro situadas entre las calles Margallo, Miralrío, Pizarro y el eje San Antón-Clavellinas-Parras. De momento, unos 800 vecinos han solicitado el permiso para poder acceder a estas zonas cuando empiecen a funcionar las cámaras de vigilancia, cuya fecha de entrada en vigor todavía no se ha determinado.

Esta modificación del plan de movilidad salió adelante con los únicos votos favorables del PP, la abstención de PSOE y Vox y el voto en contra de Unidas Podemos. Para el lunes, 24 de noviembre, hay convocada una comisión extraordinaria de Servicios Públicos con el objetivo de aprobar de forma inicial la ordenanza municipal de la ZBE e iniciar el trámite de su puesta en marcha.

Pedro Muriel explicó en el pleno que lo que se hace es «una adaptación para cumplir con los tiempos y cumplir con las formas y, sobre todo, para que este Ayuntamiento no sufra una acción que recibimos por parte del Gobierno central en cuanto a las ayudas al transporte público, que, evidentemente, por responsabilidad tenemos que aprobar», recoge Europa Press.

El PSOE lo ve «un parche»

Desde las filas del PSOE, el concejal Alberto Serna justificó la abstención de su grupo «por no ser un obstáculo», pero dejó claro que esta modificación del plan de movilidad «es un parche para salvar los muebles, porque han sido incapaces de gestionar en tiempo y forma» la implantación de la ZBE.

El portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, aclaró que su grupo no está de acuerdo con que se limite la movilidad a los ciudadanos, pero su grupo se abstuvo «en cumplimiento de la normativa vigente y por responsabilidad». Mientras, la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, indicó que lo único que se ha hecho es «modificar el nombre» del plan de movilidad, y pidió que se amplíe y se mejore la ZBE.

Mociones

En el capítulo de mociones de los grupos políticos, la única que salió adelante fue la presentada por Unidas Podemos para que el próximo Gobierno regional «retome y apruebe a la mayor brevedad posible», el Decreto por el que se declara Paisaje Protegido a la Sierra de la Mosca y el Calerizo cacereño. Fue apoyada por PP, PSOE y UP, mientras que Vox se abstuvo.

Sin embargo, se rechazó con lo votos de PP y Unidas Podemos, y la abstención de Vox, una moción presentada por el PSOE en la que se solicitaba la puesta en marcha «inmediata» del Plan de Gestión, Recuperación Turística e Impulso de los Servicios Públicos en la Ciudad Monumental.

También fue rechazada, con los votos en contra de PP, PSOE y Unidas Podemos, la moción presentada por Vox en la que se solicitaba instar a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que el 8 de noviembre se conmemore y rinda homenaje en los centros educativos de la región a «los conquistadores extremeños que protagonizaron la hazaña heroica del descubrimiento de América».

Ampliar Celia Rubio, portavoz de la asociación vecinal Ciudad Monumental, durante su intervención en el pleno. HOY

Por otra parte, la portavoz de la asociación vecinal Ciudad Monumental de Cáceres Celia Rubio intervino en el pleno para denunciar la falta de respuesta a problemas persistentes del casco histórico, como el deterioro de las calles, la ausencia de servicios públicos y el crecimiento descontrolado de alojamientos turísticos. Afirmó que estas dinámicas están expulsando a los residentes y acelerando la gentrificación, lo que provoca pérdida de identidad cultural, encarecimiento del alquiler y ruptura de la vida comunitaria. Recordó que la asociación lleva años trabajando en la mejora de la convivencia, la protección del patrimonio y la participación vecinal, impulsando campañas, jornadas de civismo y acciones de preservación cultural.

Rubio reclamó la ejecución del Plan Estratégico de la Ciudad Monumental, la aprobación de una ordenanza que regule los apartamentos turísticos, la declaración de zona tensionada y un plan de movilidad que priorice a los residentes. También pidió limitar los eventos masivos, crear zonas verdes, mejorar los servicios públicos y garantizar diálogo previo en decisiones que afecten al barrio.

En su respuesta, el alcalde Rafael Mateos descartó solicitar la declaración de zona tensionada y recordó que la futura ordenanza turística no limitará el número de alojamientos, sino que regulará su situación jurídica y fiscal. Defendió que no existe un problema de gentrificación y aseguró que se buscarán soluciones mediante diálogo y próximas reuniones con la asociación.