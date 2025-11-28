HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pleno extraordinario de este jueves en el que se ha aprobado la ordenanza. HOY

Cáceres aprueba una zona de bajas emisiones que no exige distintivo ambiental para circular

La ordenanza que regula la ZBE, que coincide con el actual área de tráfico restringido controlada por cámaras, sale adelante gracias a la abstención del PSOE al votar en contra tanto Vox como Unidas Podemos

C. M.

Cáceres

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:55

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado inicialmente este jueves en sesión extraordinaria la ordenanza municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ... y el proyecto de implantación. La entrada en vigor deberá producirse antes del próximo 31 de diciembre. La votación ha salido adelante con el único voto favorable del PP, gracias a abstención del PSOE, ya que tanto Vox y como Unidas Podemos han votado en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

