Cáceres aprueba una zona de bajas emisiones que no exige distintivo ambiental para circular

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado inicialmente este jueves en sesión extraordinaria la ordenanza municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ... y el proyecto de implantación. La entrada en vigor deberá producirse antes del próximo 31 de diciembre. La votación ha salido adelante con el único voto favorable del PP, gracias a abstención del PSOE, ya que tanto Vox y como Unidas Podemos han votado en contra.

La tramitación en sesión extraordinaria de esta ordenanza respondía a la necesidad de que la ciudad disponga antes de final de año de una ZBE formalmente aprobada, requisito indispensable para conservar la ayuda al transporte urbano concedida por el Gobierno de España para 2025.

El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha reiterado durante el debate que esta ordenanza es «una imposición del Gobierno central, que amenaza con retirar las ayudas al transporte público si no se cuenta con una ZBE a finales de este año», y ha recordado que se trata de una medida de obligado cumplimiento para las ciudades españolas que superan los 50.000 habitantes

Muriel ha subrayado que la nueva ordenanza en realidad no viene a cambiar nada: «La zona de bajas emisiones en Cáceres es una obligatoriedad, no es una necesidad», ha dicho. «Nosotros lo que hacemos es adaptar los espacios que ya tenemos, que hemos protegido, porque todos estamos comprometidos con una movilidad sostenible que ayude a proteger el medio ambiente y los valores patrimoniales de nuestro casco histórico»

Una ZBE igual que el actual área restringida

A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades españolas, la ZBE de Cáceres no introduce nuevas restricciones de acceso ni exige el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico para poder circular. El perímetro aprobado coincide íntegramente con el Área de Tráfico Restringido que viene funcionando desde hace años en la parte antigua, regulada mediante control por cámaras y autorizaciones específicas, cuyo modelo se actualizó en 2023

Actualmente, el acceso a esta zona no depende del tipo de distintivo ambiental, sino de criterios vinculados al uso, la residencia o la prestación de servicios: residentes, servicios públicos, emergencias, personas con movilidad reducida, carga y descarga, alojamientos turísticos y determinados vehículos profesionales, entre otros supuestos ya recogidos en la Ordenanza Municipal de Accesos

Ampliar Zona de bajas emisiones de Cáceres, que coincide con el actual área de acceso restringido. María Díaz

El Ayuntamiento confirma que este esquema se mantendrá sin cambios con la entrada en vigor de la ZBE.

La incorporación de eventuales criterios ambientales se reserva, según el proyecto aprobado, a futuras actualizaciones que se valorarán únicamente tras la aprobación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible previsto para 2026, y siempre atendiendo a la proporcionalidad y al impacto en sectores como taxi, VTC, reparto o servicios profesionales, detalla el Gobierno municipal.

El documento aprobado establece que la creación de la ZBE no conllevará la eliminación de plazas de estacionamiento en el interior del Centro Histórico, donde ya rige un sistema altamente restringido que permite aparcar únicamente a residentes y vehículos acreditados. La oferta actual se considera adecuada a la demanda y no se prevén modificaciones en esta fase del proyecto

Del mismo modo, el Ayuntamiento mantiene todas las excepciones actualmente reconocidas: residentes, servicios públicos y esenciales, emergencias, vehículos vinculados a actividades económicas autorizadas, personas con movilidad reducida y establecimientos turísticos, entre otros. La corporación considera que el funcionamiento histórico de este modelo demuestra su eficacia y que la estabilidad normativa facilita su cumplimiento sin perjuicio para la actividad económica del casco histórico

Con la aprobación inicial de la ordenanza y del proyecto de ZBE, se abre ahora el periodo de exposición pública previo a su aprobación definitiva. El Ayuntamiento recalca que este marco permitirá cumplir las obligaciones estatales sin imponer nuevas restricciones de circulación, consolidando un sistema que Cáceres ya venía aplicando con normalidad y que se considera compatible con la protección ambiental y patrimonial del Centro Histórico.