¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Avenida de Carolina Coronado, que el plan de movilidad proponer reformar. HOY

Plan de Movilidad en Badajoz

El plan de movilidad propone la reforma de Carolina Coronado

El documento recoge medidas a desarrollar en 7 años por 131 millones de euros, entre las que se encuentra convertir en plataforma única la calle central de San Fernando

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:08

Comenta

Renovar la avenida de Carolina Coronado es una de las muchas propuestas que recoge el plan de movilidad sostenible y espacio público de la ... ciudad que el Ayuntamiento de Badajoz aprobó en el pleno municipal de julio y que este martes ha publicado en su portal web.

