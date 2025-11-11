El plan de movilidad propone la reforma de Carolina Coronado

Renovar la avenida de Carolina Coronado es una de las muchas propuestas que recoge el plan de movilidad sostenible y espacio público de la ... ciudad que el Ayuntamiento de Badajoz aprobó en el pleno municipal de julio y que este martes ha publicado en su portal web.

El documento, de 606 páginas, recoge medidas para reducir el uso del vehículo particular en un 5,8% para aumentar la bici y el bus en un 25%. Con ello, Badajoz reduciría el consumo de combustible en un millón de litros al año y las emisiones de CO2 caerían en 2.405 toneladas anualmente.

La receta es crear más espacios peatonales. Pero con una visión tan ambiciosa que plantea la renovación de Carolina Coronado y Ricardo Carapeto para unir ambas a través de lo que viene a llamar 'eje peatonal' por la ronda del Pilar y Ramón y Cajal. O aumentar los carriles para buses y con mejores frecuencias de paso, así como un plan director completo para bicicletas que conecte los carriles ya construidos.

El presupuesto de llevar todo a cabo supera los 131 millones e euros y prevé una implantación progresiva de siete años. En principio, de 2024 a 2031. Los estudios de tráfico y movilidad se realizaron en 2023.

El plan pretende reducir el uso del vehículo privado y aumentar tanto el bus como la bici

Se trata de dotar al Ayuntamiento de una guía sobre cómo mejorar la movilidad interior de la ciudad que incluye cuatro anteproyectos, por lo que esto puede suponer que sean de las primeras iniciativas en recibir un impulso. Entre ellas, la reforma de Carolina Coronado eliminando los bordillos, colocando baldosas de granito y la renovación de las redes de abastecimiento, drenaje y alumbrado, así como colocando contenedores soterrados. En definitiva, darle más protagonismo al peatón y reducir la presencia de los vehículos desde la estación de ferrocarriles. La propuesta divide la obra en dos tramos con un presupuesto global de 6,3 millones de euros y un plazo de 22 meses. Es, además, una obra que ya prometió el alcalde, Ignacio Gragera, en 2023.

La otras tres actuaciones con anteproyecto consisten en ampliar la plataforma única (calles sin desniveles) en José Gabriel, avenida Joaquín Costa y plaza de Santa Ana.

El plan recomienda una serie de obras específicas para la red viaria con la creación de dos nuevos ejes transversales este-oeste, que enlazaría por el norte la BA-20 con la avenida de Manuel Rojas y el puente de la Autonomía, y por el sur la antigua N-V hasta Jaime Montero de Espinosa y Sinforiano Madroñero cruzando el Puente Real.

Soterramiento de la autopista

Una de las calles más afectadas por el tráfico es la BA-20, la conocida como 'autopista', para la que prevé el soterramiento de la vía entre María Auxiliadora y Antonio Cuéllar (en Pardaleras) que contaría con un bulevar que se ampliaría hasta la rotonda de la Atalaya. Prevé otras actuaciones, como conectar las avenidas de Salvador Allende (Cerro de Reyes) con Antonio Hernández Gil (Suerte de Saavedra) a través de la carretera de Sevilla, o reordenar la calle Gurugú, en la otra punta de la ciudad.

Todo esto va a acompañado de un plan director para bicicletas con el objetivo de unir los carriles inconexos que se han ido construyendo por distintas zonas y que supondría un coste de 3,8 millones de euros. Y medidas para animar a los pacenses a subirse al bus público, lo que supondría aumentar la frecuencia a 15 minutos de las líneas 4, 5, 9 y 18, y crear más carriles específicos para el transporte colectivo, sobre todo en las avenidas más amplias como Ricardo Carapeto, así como apostar por ejes desde distintos puntos como Suerte de Saavedra, Ciudad Jardín y Huerta Rosales hacia el centro.

El alcalde descarta una de las medidas principales, que consiste en implantar la zona azul en el Casco Antiguo

Hay una medida propuesta para 2026 y 2027, aunque el Ayuntamiento ya la ha descartado en conversaciones con HOY, y que trataría la implantación de la zona de estacionamiento regulado que supondría pagar por aparcar en el centro. El estudio divide tres zonas distintas. La 1 se asociaría a las calles de prioridad peatonal en el Casco Antiguo (todo lo comprendido entre las calles Prim y Juan Carlos I, así como rodea el Casco Antiguo por la Alcazaba); y que acompañaría a la zona de bajas emisiones. Habría 240 plazas de aparcamiento en todo este área principalmente para residentes.

La zona dos estaría destinada a un uso mixto residencial y rotacional de corta estancia con 1.305 plazas de aparcamiento intramuros. Esto es, el área que queda marcada por ronda del Pilar, Ramón y Cajal y Circunvalación. Y la zona 3, que aportaría otras 1.356 plazas estaría destinada a amortiguar la demanda rotacional en las otras dos zonas, y estaría también destinada a la rotación de corta y media estancia. En este caso, queda delimitado por Paseo Fluvial, Santa Marina, Enrique Segura Otaño y avenida principal de Pardaleras.

Como esta iniciativa, el documento recoge muchas otras que no tienen por qué ponerse en marcha. Entre ellas, un estacionamiento subterráneo de 300 plazas entre la plaza de toros y el Palacio de Congresos.