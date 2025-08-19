Badajoz arranca temporada cultural con la Noche en Blanco

Ya hay día y hora para que Badajoz se reencuentre tras las vacaciones de verano. Será el sábado día 6 de septiembre, desde ... última hora de la tarde, cuando los museos, galerías, instituciones, monumentos y artistas abrirán sus puertas para una nueva edición de la Noche en Blanco.

El calendario ha querido que este primer sábado de septiembre coincida con el puente del Día de Extremadura, pero aún así se espera que sea de nuevo una jornada multitudinaria. 115.000 pacenses se dieron cita el año pasado en las calles del Casco Antiguo, según los cálculos que dio a conocer poco después el Ayuntamiento.

La fiesta cumple este 2025 quince años, después de que echara a andar cuando Consuelo Rodríguez Píriz era la responsable de la Cultura municipal. Paloma Morcillo consolidó la jornada y tuvo que dejar dos ediciones sin celebrar por la pandemia, y José Antonio Casablanca ha ampliado las actividades recientemente.

Casablanca presentará las novedades a inicios de la próxima semana, pero ya puede adelantar algunas. Entre ellas, que es muy probable que la asociación de recreadores ARBA use el camino cubierto de la Alcazaba recién recuperado para demostrar cómo se protegieron los soldados en la guerra de la Independencia y que el acto de inauguración volverá a celebrarse en la Plaza de España.

El Ayuntamiento trasladó el estreno al entorno de la Puerta de Palmas y el río hace dos años para poner en escena un espectáculo de drones, mientras que el año pasado se fueron a los jardines de la Alcazaba para disfrutar de un concierto a la luz de las velas. El concejal de Cultura no desvela de qué se trata este año, pero sí que afirma que volverá a San Juan.

También se reserva el número de actividades, aunque la orientación es el programa de 2024, que contó con 160 actividades. Entre ellas se encontraba la clase abierta que ofrece el pintor Ramón de Arcos desde la primera edición. Este primer sábado de septiembre abrirá de nuevo las puertas de su taller de la calle San Pedro de Alcántara. Allí impartirá una 'master class' en la que pintará un cuadro en directo, así como tendrá una exposición de sus trabajos más recientes.

También se podrán ver algunas de sus obras en Artex, la sala de exposiciones que también se suma. Ángeles Baños, en la plaza de los Alféreces, y Arte Joven, en la calle San Isidro, son otras que siempre forman parte. Son, además, dos de las ubicaciones más alejadas de la zona histórica. Pero, aun así, tienen su público.

Miguel Ángel Gartzia Mantecón, el propietario de Arte Joven, ya tiene preparada la cita. Ese día se podrá ver una exposición del pintor cacereño José Macías González con una colección de óleos que giran en torno a fenómenos meteorológicos con una visión abstracta en formatos medianos y grandes bajo el título 'Diluvio'.

Gartzia Mantecón explica que los asistentes suelen ser conocidos, pero que también aparecen «caras nuevas» atraídas por el artista de la muestra que se inaugure. «Ya llevamos unos años participando y queremos seguir porque es una noche especial y porque la cultura de toda la ciudad sale a las calles del Casco Antiguo con los museos, monumentos e instituciones, también los estudios privados y sirve para marcar el inicio de la temporada de cultura 2025/2026».

En Santa Catalina, en la plaza de Santa María, se podrá ver una muestra de Gabrielle Graessle en una de las escasas exposiciones que se han hecho de su trabajo en España y la primera en Extremadura. Será uno de los platos fuertes de la noche, dado que este espacio se ha convertido en una apuesta segura. «Tenemos el propósito de traer a artistas de primer nivel internacional quitándole el aire de elitismo al arte», subraya Julián Mesa, responsable de la sala. Así, en 2021 se pudo ver el trabajo de Felicidad Moreno (Premio Nacional de Pintura), en 2022 fue el turno de Santiago Ydáñez, en 2023 se expuso la obra de Juana González (que este año ha resultado elegida como mejor artista española en Arco) y en 2024 se mostró el trabajo de Alberto García Alix, Premio Nacional de Fotografía.

Julián Mesa adelanta que el trabajo de Gabrielle Graessle va a gustar. «Tienen un ideario y un lenguaje entre pop y naif, y son obras de arte que gustan mucho a un público muy diverso, tanto a los entendidos como a los neófitos».

Pero la noche más blanca no vive solo de pintores y cuadros. También hay espacio para la literatura. La escuela de nuevas narrativas Mirada y Voz se suma por segundo año y ofrecerá «juegos narrativos en los que los asistentes podrán participar a medida que lleguen» a las instalaciones de la avenida Juan Carlos I, explica el escritor Miguel Ángel Carmona del Barco.

Habrá hueco, también, para la música. Los dos conservatorios abrirán sus puertas y el Teatro López de Ayala ofrecerá su terraza con una iluminación ornamental especial, y dos conciertos con el jazz de Pedro Calero Trío y el grupo Solaris.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, presentará el programa en los próximos días. Se da por hecho que los museos de la ciudad tampoco dormirán. Queda la duda del espacio dedicado al Carnaval, que está cerrado desde hace casi dos años. Pero al de la Ciudad, el de Bellas Artes (Muba) y el de Arte Contemporáneo (MEIAC) se añaden los de entidades públicas, como el de Veterinaria en la avenida de Santa Marina.