HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concierto de inauguración de la Noche en Blanco 2024 en la Alcazaba rodeado de velas. HOY

Badajoz arranca temporada cultural con la Noche en Blanco

Los museos, instituciones y artistas abren sus puertas el sábado 6 de septiembre, en una jornada que sirve para el reencuentro tras las vacaciones

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 19 de agosto 2025, 07:27

Ya hay día y hora para que Badajoz se reencuentre tras las vacaciones de verano. Será el sábado día 6 de septiembre, desde ... última hora de la tarde, cuando los museos, galerías, instituciones, monumentos y artistas abrirán sus puertas para una nueva edición de la Noche en Blanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  6. 6 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Badajoz arranca temporada cultural con la Noche en Blanco

Badajoz arranca temporada cultural con la Noche en Blanco