Aumentan las visitas a los monumentos de Badajoz este verano

Más de 8.000 personas han visitado los monumentos de la ciudad pacense desde el 1 de junio. Según los datos registrados por la concejalía ... de Turismo hasta el día 10 del este mes, 1.627 procedían del extranjero. Estas cifras, representan un incremento del 92% con respecto a las contabilizadas en 2024, cuando se computaron 4.313 visitantes en el mismo periodo; 959 procedentes de fuera del país.

El concejal delegado de Turismo, Rubén Galea, se ha mostrado satisfecho con los datos; «estamos muy contentos, tanto por aumentar considerablemente el número de visitantes a los monumentos de la ciudad, como por la procedencia de origen de los mismos».

También ha destacado que un 20% de los turistas proceden del extranjero, una prueba del aumento del interés en Badajoz como destino turístico más allá de fronteras. Portugal sigue a la cabeza como país de origen con un porcentaje del 67% de los visitantes extranjeros, seguido por América, con un 13% y otros países de Europa como Reino Unido, Alemania o Francia.

En cuanto al turismo de origen nacional, el dato más significativo es el aumento de los visitantes procedentes de Canarias, que ya se sitúan en cuarta posición, tras Madrid, Andalucía y Cataluña. En palabras de Galea, «un aumento motivado por el hecho de tener dos vuelos con frecuencia semanal a Gran Canaria».

Los monumentos más visitados

La Galera ha sido el monumento más visitado este verano. El edificio de La Galera se encuentra al lado de la Torre de Espantaperros y está rodeado por un complejo ajardinado. Esta construcción estuvo cerrada durante más de 25 años. El edificio data del siglo XVI y se utilizaba como una cárcel para mujeres. Más tarde, sirvió como ayuntamiento, pósito, almacén y escuela y finalmente desde 1938 hasta 1989 como Museo Arqueológico Provincial.

La Torre de Espantaperros ha sido otro de los monumentos más visitados. Su fisonomía resulta muy característica siendo considerado uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Su estructura monumental recuerda a la de la sevillana Torre del Oro, que aunque de mayores proporciones, resulta posterior a la de Badajoz, y edificada tomando a ésta como modelo.

Puerta de Palmas es de los monumentos más representativos de la ciudad y también ha sido este verano de los más visitados. Durante un tiempo fue conocida como 'Puerta Nueva', hasta que tal denominación pasó a corresponder a otra entrada abierta posteriormente en las proximidades de la Ermita de Pajaritos. En sucesivas etapas, el entorno de la Puerta de Palmas sufrió numerosas remodelaciones en su ordenación y elementos adyacentes, aunque manteniéndose siempre como punto de acceso fortificado a la ciudad, y más tarde de control a efectos aduaneros y fiscales.

Horario de verano

La Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz adaptó el horario de sus monumentos a verano y las horas de sol actuales. Los monumentos cuentan con un horario de apertura al público de jueves a domingo de 20.00 a 22.00 y los fines de semana también en horario matinal de 10.00 a 14.00 horas.

Se pueden visitar en ese horario la Torre de Espantaperros, Torre de Santa María, Torre de los Acevedo, Fuerte de San Cristóbal, Puerta de Palmas, Edificio Galera y el tramo Galera – Puerta del Alpéndiz.

Este horario permite disfrutar de los monumentos y adecuar las visitas a las altas temperaturas del verano, tanto para los vecinos como para los visitantes. Forma parte de las acciones del consistorio para impulsar el turismo cultural durante esta temporada estival.