Puerta de Palmas es uno de los monumentos más visitados. J,V Arnelas

Aumentan las visitas a los monumentos de Badajoz este verano

Desde el 1 de junio la ciudad registra más de 8.000 visitantes, y de entre ellos, 1.627 procedían del extranjero

M.R

Martes, 19 de agosto 2025, 07:28

Más de 8.000 personas han visitado los monumentos de la ciudad pacense desde el 1 de junio. Según los datos registrados por la concejalía ... de Turismo hasta el día 10 del este mes, 1.627 procedían del extranjero. Estas cifras, representan un incremento del 92% con respecto a las contabilizadas en 2024, cuando se computaron 4.313 visitantes en el mismo periodo; 959 procedentes de fuera del país.

