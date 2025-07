La Junta prepara un decreto para reabrir el Museo del Carnaval de Badajoz

El Museo del Carnaval de Badajoz cumple este 2025 su mayoría de edad, pero es un decir porque sus puertas están cerradas y sigue ... sin fecha para reabrir. Este espacio ha estado cerrado 19 de los últimos 21 meses por falta de financiación, pero la Junta de Extremadura está trabajando en una fórmula para reactivarlo.

El museo abrió en 2007 tras muchos años de reivindicación de los carnavaleros, pero su trayectoria ha sido desigual con varios cierres por problemas de financiación. Aunque la gestión es municipal, los fondos dependen de la administración regional.

La Junta de Extremadura tenía incluida la financiación necesaria en los presupuesto regionales, 50.000 euros, pero no pudo aprobarlos. Guardiola llegó a pasar el primer trámite, la enmienda a la totalidad, pero finalmente retiró el proyecto al darse cuenta de que no lograría los apoyos necesarios. No logró el acuerdo ni con Vox ni con el PSOE, con quién también negoció sobre las cuentas.

En enero de este año, por tanto, los presupuesto quedaron prorrogados y el Museo del Carnaval no logró el dinero necesario. Desde el Ayuntamiento de Badajoz reiteran su deseo de que recupere la actividad, pero señalan que depende de las cuentas autonómicas.

Desde la Consejería de Cultura aseguran que están trabajando en una solución para este y otros museos y proyectos que se han visto afectados por la falta de nuevos presupuestos. En concreto están trabajando en un decreto que aglutine las subvenciones nominativas de la Secretaría General de Cultura, entre las que se incluye el Museo del Carnaval pacense.

Una vez aprobado el decreto, los fondos llegarían y la ciudad podría reabrir la sala. Eso sí, aún no hay fecha.

La mayoría del presupuesto está destinado a personal, es el principal gasto para poder abrir esta sala que suele contar con dos auxiliares para atender a los visitantes. Los fondos expuestos suelen ser donados por murgas y comparsas y renovados cada año.

Los 50.000 euros anuales que pretende conceder la Junta a este museo suponen un aumento del presupuesto para este espacio. Desde 2018 la administración otorgaba unos 35.000 al año a Badajoz para este museo, mientras que el Ayuntamiento cofinanciaba el proyecto con fondos para el mantenimiento de la sala.

Los responsables municipales también organizan, además, actividades en este museo como talleres de percusión o elaboración de sombreros.

Los cierres

Desde su inauguración el Museo del Carnaval ha dependido de un acuerdo entre el Consistorio pacense y la Junta. Ha habido problemas, por ejemplo, en 2016, cuando la sala cerró durante varios meses por lo mismo, falta de financiación.

El problema más reciente se dio en noviembre de 2023. En ese momento el Ayuntamiento confirmó que debía despedir a las dos auxiliares que trabajaban en ese momento en este espacio porque la Junta no había renovado la ayuda que solía otorgarles.

La administración regional explicó que no podía continuar con las ayudas tal y como las otorgaba el anterior Gobierno autonómico al entender que no estaban tramitadas correctamente.

Incluso la presidenta María Guardiola comentó el cierre y señaló que el Carnaval de Badajoz tiene el apoyo de la Junta de Extremadura «y el museo lo tendrá también, pero lo que vamos a hacer es cumplir con la legalidad».

La solución fue incluir la financiación en los presupuestos regionales, pero la fórmula no funcionó porque no se aprobaron. Ahora están buscando una alternativa en forma de decreto.

En 2023, finalmente, el museo cerró el 30 de noviembre y así se mantuvo casi un año, hasta el 13 de noviembre de 2024. En ese momento, tras recibir una ayuda parcial, el Ayuntamiento reabrió, pero solo hasta el 1 de enero. Esperaban tener para entonces la nueva subvención, pero no llegó, por lo que el museo volvió a cerrar sus puertas.

Por tanto, en los últimos 21 meses este servicio solo ha estado abierta apenas siete semanas. A esto se suma unos días que abrió de forma excepcional durante la pasada edición del Carnaval, a principios de marzo.

En las siete semanas que estuvo abierto el año pasado recibió 2.500 visitas. Es un volumen alto que se explica tras un año cerrado. En su primer mes de apertura, en 2007, sumó hasta 5.000 visitantes.

En la Poterna

Desde su creación este espacio ha estado a caballo entre dos administraciones. La Poterna en la que se ubica fue rehabilitada con fondos municipales. El grupo de Gobierno de entonces, encabezado por Miguel Celdrán, invirtió 550.000 euros en la recuperación de este lugar que antes había sido un taller municipal y un almacén. Por su parte la Junta aportó otros 600.000 euros para adaptar el espacio como museo.

Como curiosidad, el Museo del Carnaval de Badajoz se adelantó a otras iniciativas a nivel nacional. La fiesta pacense siempre está en una lista de referentes junto a Cádiz y Tenerife. Los gaditanos han inaugurado su 'Casa del Carnaval' en 2023 mientras en Canarias solo existe esta exposición desde 2017.