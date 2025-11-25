HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La estación de autobuses es uno de los lugares donde más personas buscan refugio. HOY

Ante las reclamaciones por la ola de frío

El Ayuntamiento de Badajoz pide más apoyo estatal para atender a personas sintecho

El Consistorio replica a las asociaciones que reclaman más medios que realiza un «esfuerzo notable y permanente» a pesar de que muchas de las causas del problema exceden sus competencias

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:29

Comenta

«Badajoz debe asumir una carga estructural que no le corresponde». Es parte de la larga respuesta que ha emitido el Ayuntamiento de Badajoz este ... lunes ante las críticas de las asociaciones y colectivos que trabajan con personas sin hogar en Badajoz.

