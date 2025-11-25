El Ayuntamiento de Badajoz pide más apoyo estatal para atender a personas sintecho

«Badajoz debe asumir una carga estructural que no le corresponde». Es parte de la larga respuesta que ha emitido el Ayuntamiento de Badajoz este ... lunes ante las críticas de las asociaciones y colectivos que trabajan con personas sin hogar en Badajoz.

La parroquia de María Auxiliadora ha abierto este fin de semana uno de sus locales para trece inmigrantes que duermen al raso cada día con el objetivo de llamar la atención de las administraciones en general y del Ayuntamiento en particular para reclamar más medios.

En la ciudad hay, según las asociaciones que trabajan con estas personas, medio centenar que pasan las noches en las calles. Este verano ya emprendieron una campaña ante las intensas olas de calor, porque tampoco se podían resguardar ante las altas temperaturas durante el día, y la pasada semana volvieron a alertar de la situación por la primera ola de frío que ha llegado este fin de semana. Quisieron, de hecho, manifestarse. Pero la Delegación del Gobierno no les concedió el permiso hace unos días.

Este lunes, los colectivos han dado una rueda de prensa a las puertas de la parroquia de María Auxiliadora para denunciar de nuevo la situación y pedir una reunión con el Ayuntamiento en la que revisar qué están haciendo. En particular, el cumplimiento del protocolo de frío.

Ni el alcalde, Ignacio Gragera, ni el Instituto Municipal de Servicios Sociales les ha citado, de momento. Pero el Ayuntamiento ha enviado una larga respuesta a través de los medios de comunicación para asegurar que tiene en marcha medio medios con los que atender a estas personas, pero lamenta que se les están reclamando soluciones por un problema que no les corresponde.

El Ayuntamiento: «Las causas del problema exceden sus competencias»

«El Ayuntamiento de Badajoz realiza un esfuerzo notable y permanente para atender a las personas en situación de calle, a pesar de que muchas de las causas del problema exceden sus competencias y deberían ser abordadas de manera estructural por el Estado», indica. Porque el aumento de personas migrantes sin recursos «es consecuencia directa de un fallo estructural en la política migratoria estatal, dependiente del Ministerio».

«Tras acceder a recursos temporales estatales, que en teoría permiten aproximadamente un año de aprendizaje del idioma, inserción social y estabilización económica, muchas personas quedan finalmente sin apoyo, trasladando el problema a los ayuntamientos», indica la nota. Y esto provoca que «municipios como Badajoz deban asumir una carga asistencial que no les corresponde, sin contar con los recursos estatales necesarios para afrontar adecuadamente esta realidad».

A pesar de ello, incide el Consistorio, sí que «desarrolla una actuación constante y comprometida». Cita que tiene a un trabajador social dedicado exclusivamente a la atención de personas en situación de calle y que este cuenta con el apoyo por otros profesionales de Servicios Sociales. En segundo lugar, subraya que realizan un «seguimiento individualizado, intervención en crisis, acompañamiento y coordinación con cuerpos de seguridad, entidades sociales y recursos de emergencia».

El dispositivo 'Ola del frío' funciona todo el año

En Badajoz funciona un dispositivo de coordinación permanente, originalmente creado como operativo 'Ola de Frío', pero que ya se mantiene todo el año por el incremento de la demanda, afirma el Consistorio. En este participa la Policía Local, los técnicos de Servicios Sociales, efectivos de la Cruz Roja, Cáritas y los dos comedores sociales de la ciudad. «Este grupo permite respuestas ágiles, coordinación en emergencias y seguimiento de casos vulnerables».

Por otro lado, fuentes municipales rememoran que cedieron el Centro Hermano a Cáritas, que funciona como albergue de mínima exigencia, hace años. «Se trata de un recurso consolidado que garantiza que ninguna persona tenga que dormir en la calle si necesita un espacio seguro para resguardarse», dice.

Las asociaciones, en cambio, sostienen que sus plazas están cubiertas y no tiene más capacidad. Por eso piden otro espacio más y apuntan al revellín de San Roque, donde se habilitó un albergue juvenil que apenas ha tenido uso y que está cerrado desde hace años.

400.000 euros y 20 viviendas

Para reforzar la red de atención, incide el Ayuntamiento, destina anualmente recursos económicos. Entre ellos, 220.000 euros para proyectos que garanticen recursos habitacionales a personas y familias vulnerables (esta cuantía se ha duplicado este año); 198.000 euros para alimentación y productos básicos (58.000 para entidades de alimentos, 94.000 destinados a comedores sociales, 8.000 para desayunos sociales y 12.000 a programas de apoyo en trastornos alimentarios).

Además, subrayan que este año, en coordinación con la Junta de Extremadura y Cáritas, han puesto a disposición de familias y personas en procesos de inserción sociolaboral 20 viviendas.