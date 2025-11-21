HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Personas sin hogar que pernoctan en el entorno de la estación de autobuses. Ángel Márquez

Colectivos de Badajoz exigen al Ayuntamiento un refugio para los sintecho ante la llegada del frío

Este viernes se había convocado una protesta en la plaza de España para denunciar que la ciudad carece de un sitio pernoctar, pero no ha sido autorizada

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:46

Colectivos de Badajoz se movilizan para exigir al Ayuntamiento un espacio para que las personas sin hogar puedan pernoctar y refugiarse del frío ante la ... fuerte bajada de las temperaturas, con valores mínimos que en la madrugada del sábado se prevé que ronden los cero grados.

