Colectivos de Badajoz exigen al Ayuntamiento un refugio para los sintecho ante la llegada del frío

Colectivos de Badajoz se movilizan para exigir al Ayuntamiento un espacio para que las personas sin hogar puedan pernoctar y refugiarse del frío ante la ... fuerte bajada de las temperaturas, con valores mínimos que en la madrugada del sábado se prevé que ronden los cero grados.

La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes y la Coordinadora de apoyo a personas en situación de calle aseguran llevar «muchos meses reclamando al Ayuntamiento y a otras instituciones desde distintas vías». Lo hicieron con motivo de la ola de calor del verano y, ahora que llega el frío, piden a la Administración local que «cumpla con su deber».

Este viernes, a partir de las 11.30 horas, se había anunciado una protesta en la plaza de España para denunciar la situación de los sintechos, que finalmente se ha sido desconvocada al no ser autorizada. «Una ciudad como Badajoz debería estar preparada para atender a la población vulnerable, visto que la demanda aumenta, sin que se agoten o colapsen estos recursos».

Albergue del Revellín de San Roque

Una de las exigencias más urgentes es habilitar refugios de pernoctación. Consideran que uno de los espacios municipales que podría utilizarse es el albergue de Revellín de San Roque, que permanece «cerrado y sin uso».

Según las estimaciones que manejan, en la calle duermen unas 40 personas. Se trata de un grupo de sintecho muy heterogéneo formado por «migrantes, gente de España, personas con adicciones y otras con enfermedades mentales», explica Jesús de Aguirre, uno de los pacenses que forma parte de los colectivos volcados en ayudarles. A su juicio, serían necesarios espacios específicos para cada tipo de situación, sin mezclarles para evitar que surjan problemas durante las interacciones.

Migrantes de Mali

La mayoría de estas personas en situación de pobreza se concentran por las noches en la estación de autobuses o en las proximidades de la plaza Virgen de la Victoria. «Allí hacen piña un grupo de unos 18 migrantes, casi todos de Mali», muchos de ellos solicitantes de asilo. También hay gente durmiendo en la calle en distintos puntos del Casco Antiguo, en las traseras del Meiac o en las Vaguadas.

En Badajoz hay un grupo de personas volcadas en ayudar a quienes están en el pozo de la pobreza. Desde julio hasta octubre «hemos estado pidiendo dinero a otras asociaciones y con eso se ha ido pagando hoteles a un montón en chicos, pero el dinero se acaba, ahora hace mucho frío y hay demasiada gente en la calle», lamenta Jesús de Aguirre. Además de darles caldo, también les han llevado sacos de dormir y mantas. «Pero somos personas anónimas, con recursos limitados». Por eso, las peticiones de ayuda se centran en los Servicios Sociales del Ayuntamiento, y también han contactado con entidades como Cáritas, «intentando buscar una solución», y conscientes de que las plazas del Centro Hermano son insuficientes y tienen una condiciones muy determinadas.

Ya en la sucesión de olas de calor verano estos colectivos comenzaron a lanzar un grito de auxilio. Se encadenaron temperaturas extremas y los sintecho tuvieron que refugiarse debajo de los puentes. «Estaban allí tirados y les tuvimos que llevar neveras con hielo», recuerda.

Ante este panorama, creen que la capital pacense urge un espacio habitacional en el que las personas más vulnerables «puedan dormir y ducharse». Los comedores ofrecen un día de baño a la semana, pero de los colectivos que velan por su atención creen que es «insuficiente».