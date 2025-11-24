HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Gambín, con representantes de otras asociaciones y colectivos que piden una reunión al Ayuntamiento para dar solución a las personas que duermen en las calles en Badajoz. Ángel Márquez

Iglesia de María Auxiliadora

Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío

Distintos colectivos reclaman una solución para las 40 personas que duermen en la calle ante las bajas temperaturas

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

El párroco de María Auxiliadora, Miguel Gambín, ha dado un paso al frente en esta ola de frío para que trece personas que dormían en ... la calle en Badajoz puedan estar resguardadas por las noches. Ha habilitado un local parroquial como solución puntual y de urgencia ante la realidad que conocen las asociaciones que trabajan con quienes menos tienen: Las administraciones no ponen medios para atender a la gente que hay en la calle.

