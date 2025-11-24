Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío

El párroco de María Auxiliadora, Miguel Gambín, ha dado un paso al frente en esta ola de frío para que trece personas que dormían en ... la calle en Badajoz puedan estar resguardadas por las noches. Ha habilitado un local parroquial como solución puntual y de urgencia ante la realidad que conocen las asociaciones que trabajan con quienes menos tienen: Las administraciones no ponen medios para atender a la gente que hay en la calle.

Ni Gambín, ni ninguna de las personas que le han acompañado este lunes en la rueda de prensa han querido especificar la ubicación. Porque temen que se puedan producir «agresiones», ha dicho Juan Verdasco (de la Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes ACIBAPEM), tras la proliferación de pintadas con tintes xenófobos que han detectado en los últimos meses.

Más de medio centenar de asociaciones alertaron este verano de que el centro Hermano o el albergue de Bravo Murillo no pueden seguir acogiendo personas y reclaman a las administraciones que den una solución. En primer lugar, al Ayuntamiento de Badajoz, al que reclaman la apertura del albergue habilitado en el Revellín hace años. Pero no solo a esta, sino a todas las instituciones que pueden poner recursos para colocar a las personas «en el centro», explican desde Redes Cristianas.

El párroco ha reivindicado a San Mateo. «Fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis». Y por eso, también, el objetivo cristiano de ayudar a quien menos tiene. «Solo así se defiende la civilización cristina, lo demás es humo».

Con esa premisa, el párroco y las asociaciones han buscado todas las camas que cabían en el local (trece) y las han preparado a marchas forzadas para que un grupo de malienses y un congoleño puedan resguardarse de noche. Disponen de un baño dentro. Para comer acuden a los comedores sociales. Que no hablen español y no tengan arraigo con otros pacenses les convierten en más vulnerables que otras personas que también duerman en la calle. Pero es, insiste el párroco, «un aldabonazo» a las instituciones. «No quisiera que esto durara porque hace falta una respuesta de las administraciones».

Con Miguel Gambín han estado representantes de distintas asociaciones, que han insistido en la necesidad de incrementar el número de trabajadores sociales que trabajan en las calles. Calculan que medio centenar de personas pasan cada noche al raso con temperaturas que apenas han pasado este fin de semana de los cero grados.

No es un colectivo homogéneo, porque en este existen extranjeros que tratan de regularizar su situación, pero también españoles con adicciones y problemas mentales. Hace solo unos días, ha explicado Soledad Velázquez, trabajadora social del comedor social Virgen de la Acogida, murió una mujer que dormía en los soportales de San Atón hace un mes y medio.

«La realidad de Badajoz ha cambiado en los últimos tres años y más que va a cambiar, por la realidad de las políticas social», y por el aumento del precio de la vida.« Hay mucha más gente en la calle y el ingreso mínimo vital no da para tanto. Si hay que pagar 500 euros de alquiler y te dan 600 de ayuda, pues ya me dices...», incide.

Reunión con las administraciones

Las asociaciones llevan meses alertando de la necesidad. Ya en verano, cuando se han sucedido las olas de calor, y ahora con la primera de frío de este fin de semana. A pesar del tiempo que ha pasado y de la insistencia, no han encontrado apoyo en el Ayuntamiento. Quieren una reunión para saber qué se está haciendo y para reformular el «protocolo de frío». Denuncian que no se está paliando la situación que existe.

Los colectivos convocaron la semana pasada una manifestación por falta de autorización de la Delegación del Gobierno, pero la realidad es igual o peor esta semana que la pasada: Los 'sintecho' no tienen un sitio donde dormir y asearse.

«Las entidades sociales que proporcionan recursos, están desbordadas: el número de plazas para dormir insuficientes, los espacios para ducharse y lavar la ropa tan sólo están disponibles una vez a la semana, etc., lo que puede provocar problemas de salud en las personas sin hogar y una percepción negativa en el resto de la población», subrayan.

«Hemos ayudado conforme a nuestras posibilidades, dando alojamiento provisional, alimento, ropa, asistencia en trámites legales y orientación a otros recursos disponibles. Pero quien tiene que dar soluciones reales y efectivas es el propio Ayuntamiento, así como el resto de administraciones e instituciones», inciden desde estas asociaciones. De ahí que pidan una reunión para encontrar soluciones.