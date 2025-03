El Ayuntamiento de Badajoz cambia el gran desfile al martes y enfada a las comparsas

La previsión de lluvias para este domingo en el Carnaval de Badajoz 2024 ha provocado un terremoto entre el Ayuntamiento y las comparsas.

El ... concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, anunció este viernes que pasan el gran desfile del domingo al martes de Carnaval. Pero las comparsas se han enfadado, no porque el martes les parezca mal día si no es posible realizar su espectáculo el domingo, sino porque querían esperar a este sábado a tomar la decisión.

De hecho, las agrupaciones integradas en la federación (Falcap) y las independientes se reunieron con el concejal Casablanca a última hora de la tarde del miércoles. Casablanca planteó trasladar el pasacalles al sábado 17, pero los comparseros se negaron. De no ser posible el domingo, solo veían con buenos ojos el martes, que es festivo regional y que se encuentra en los primeros cinco días de la fiesta. Además, muchos integrantes de comparsas habían pedido días libres en su trabajo para estos primeros días y tienen que trabajar el siguiente fin de semana.

Así que el Ayuntamiento aceptó que el sábado 17 es inviable y admitió el martes, aunque el edil también subrayó que era una posibilidad que no podía garantizar por la propia organización del desfile. Esto es, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, retransmisión por televisión, instalación de vallas y sillas...

«Tomaremos una decisión, pero no ahora porque la cosa está muy caliente», dicen desde la Falcap

Para facilitar el cambio del dispositivo y teniendo en cuenta que la previsión meteorológica apunta a 18,5 litros para mañana, el concejal anunció el cambio al martes a mediodía de hoy viernes.

José Antonio Casablanca explicó que ha acelerado la toma de decisión por petición de los trabajadores implicados en el despliegue, especialmente la policía, porque necesitan más tiempo para prepararse y no se podía esperar a este sábado.

«Esta es la solución real para no cancelarlo», dijo Casablanca. «Ellos querían esperar, pero si se esperaba al sábado no se podía celebrar el martes con tan poca antelación, así que hemos tenido que tomar una decisión», dijo. «No podíamos esperar», añadió apuntando a la organización del desfile.

El martes también hay previsión de lluvia, pero es bastante inferior, de 0,3 litros.

El edil reconoció que los perjudicados de esta decisión son los vecinos y empresarios de San Roque, cuyo entierro de la sardina traslada el epicentro de la fiesta en su barrio. Es un día de negocio para todos, tanto bares como tiendas que deciden abrir. El concejal se disculpó y dijo que tratarían de «compensar» el daño que van a sufrir.

«Los mayores damnificados», dijo el concejal responsable, son los vecinos de San Roque, ya que «no tiene sentido celebrar un Entierro de la Sardina sin haber celebrado antes el desfile de comparsas».

La decisión del Ayuntamiento molestó a las comparsas. El presidente de la federación que las agrupa, Falcap, Julio Macho, acudió a las puertas del Ayuntamiento a mediodía de ayer para mostrar su disconformidad. «La decisión que ha tomado el Ayuntamiento para nosotros es precipitada y sin el consenso de los grupos que hacemos el gran desfile del domingo, que en este caso será el martes.

Su enfado se debe a que querían esperar hasta este sábado para decidirlo. «El desfile lo ha suspendido el Ayuntamiento porque los grupos queríamos esperar a mañana (por hoy) a tomar la decisión». Macho no quiso pronunciarse sobre si las agrupaciones acudirán o no a la llamada del Ayuntamiento el martes. «Tomaremos una decisión en conjunto, pero no ahora. Sino más adelante porque ahora la cosa está muy caliente». «El Carnaval lo hacemos todos –valoró–, pero sin los grupos no hay Carnaval». Por eso cree que son los primeros que debían ser tenidos en cuenta.

Desde la Falcap hicieron hincapié en que no culpan a la Policía Local de que el gobierno local no quisiera retrasar más la decisión por una posible negativa a cambiar sus servicios. Creen que ese no es el problema.

El alcalde, Ignacio Gragera, bajó a última hora de la mañana este viernes a hablar con Macho. Le preguntó el motivo del malestar y éste le respondieron que habían quedado en decidir sobre un posible aplazamiento hoy sábado y que, finalmente, el Ayuntamiento se adelantó.