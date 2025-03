San Roque: «Si el Ayuntamiento plantea otro día para el entierro, les diré que no»

Pasar el desfile de comparsas al Martes de Carnaval de Badajoz deja a San Roque sin entierro de la sardina, lo que ... ha creado malestar en sus vecinos y empresarios.

La jornada está organizada por la asociación de vecinos, cuyo presidente, José Luis González, asegura que «si el Ayuntamiento plantea otro día para el entierro, le diré que no».

Explica que ya está organizado para el martes y el gasto comprometido. Por lo que entiende que aplazarlo supondría un doble coste que la asociación de vecinos no puede asumir.

Entre otras cosas, porque la subvención de 4.000 euros que le paga el Consistorio no se la da directamente, sino que le pide que contacte con unos proveedores y que estos emitan directamente la factura al Ayuntamiento. «Aún hay personas del año pasado que no han cobrado, y cuando los he llamado para este año me han dicho que si tenían que cobrar del Ayuntamiento, no lo hacían».

Por eso, la asociación no iba a repartir este año los 400 kilos de sardinas asadas que suele entregar en su puerta.

José Luis González explica que el Ayuntamiento se puso en contacto con él hace una semana para preguntar por el cambio y ya le dijo que no era posible.

Ayer, sin embargo, nadie les llamó para informarles de que cambiaban el gran desfile del domingo al martes. Y que eso implicaba dejarles a ellos sin entierro de la sardina. «Lo veíamos venir», dice.

«Este año si mueven el entierro del martes de carnaval, no hago nada porque no hay dinero», añade.

Al enfado de los vecinos se une el de los empresarios. Alberto Caballero, presidente de la asociación que agrupa a comerciantes y empresarios, lamenta que el Ayuntamiento no les haya llamado para pulsar su opinión.

«Es un jarro de agua fría para la hostelería y el comercio porque es la fiesta más importante del barrio y no habrá afluencia de público. Esto va a suponer unas pérdidas cuantiosas porque la inversión ya se ha hecho pensando en el martes», asevera Alberto Caballero.

Los turistas y el desfile

La lluvia no solo ha provocado el cambio de día de los desfiles y el enfado de San Roque, sino que los hoteles se quedan con algunas habitaciones colgadas.

El presidente de la asociación de alojamientos turísticos Ciudad de Badajoz, Jesús Clemente, calcula que la noche del sábado estará rondando el 90% de ocupación en los hoteles de la ciudad.

Hace días que sobrepasaban el 80% y, por la experiencia de los últimos años, esperaban colgar el cartel de 'no hay habitaciones'. Pero la previsión del temporal ha hecho que se paren las contrataciones. «Las últimas habitaciones que esperábamos vender se han parado».

Las que están reservadas, indica, se mantienen en la mayoría de los casos, dado que suelen estar contratadas sin posibilidad de reembolso.

«La pena es que los clientes se van a quedar sin ver el gran espectáculo del Carnaval». El hotel que él mismo regenta, el AC, recibió ayer un grupo de 50 personas con un paquete cerrado para la fiesta. Ayer por la noche disfrutaron de una murga en el propio hotel, pero la anulación del desfile el domingo les deja sin posibilidad de conocer el trabajo de las comparsas.

«Mover el desfile al martes para la gente de Badajoz y las comparsas, va bien. Pero para la gente de fuera que viene a ver el mayor espectáculo será un pena absoluta. Este espectáculo no se llena con nada», admite. «El factor del tiempo hará que no sea un Carnaval tan redondo. Pero no pasa nada. El tiempo es el tiempo. Este es un carnaval de calle y no hay plan B para meterse en un sitio cerrado».