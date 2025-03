Jesús Clemente: «Las últimas habitaciones de hotel que esperábamos vender se han parado»

R. R. BADAJOZ. Sábado, 10 de febrero 2024, 09:07 Comenta Compartir

La lluvia no solo ha provocado el cambio de día de los desfiles de comparsas del Carnaval de Badajoz, sino que los hoteles se quedan con algunas habitaciones colgadas.

El presidente de la asociación de alojamientos turísticos Ciudad de Badajoz, Jesús Clemente, calcula que la noche del sábado estará rondando el 90% de ocupación en los hoteles de la ciudad.

Hace días que sobrepasaban el 80% y, por la experiencia de los últimos años, esperaban colgar el cartel de 'no hay habitaciones'. Pero la previsión del temporal ha hecho que se paren las contrataciones. «Las últimas habitaciones que esperábamos vender se han parado».

Las que están reservadas, indica, se mantienen en la mayoría de los casos, dado que suelen estar contratadas sin posibilidad de reembolso.

«La pena es que los clientes se van a quedar sin ver el gran espectáculo del Carnaval». El hotel que él mismo regenta, el AC, recibió ayer un grupo de 50 personas con un paquete cerrado para la fiesta. Ayer por la noche disfrutaron de una murga en el propio hotel, pero la anulación del desfile el domingo les deja sin posibilidad de conocer el trabajo de las comparsas.

«Mover el desfile al martes para la gente de Badajoz y las comparsas, va bien. Pero para la gente de fuera que viene a ver el mayor espectáculo será un pena absoluta. Este espectáculo no se llena con nada», admite. «El factor del tiempo hará que no sea un Carnaval tan redondo. Pero no pasa nada. El tiempo es el tiempo. Este es un carnaval de calle y no hay plan B para meterse en un sitio cerrado».