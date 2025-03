Badajoz aplaza al martes 13 el gran desfile de comparsas del Carnaval

Rocío Romero y Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 8 de febrero 2024 | Actualizado 09/02/2024 14:17h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Badajoz traslada el desfile de comparsas de este Carnaval de Badajoz 2024 al martes 13 de febrero. El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha explicado que ha acelerado la toma de decisión por petición de los trabajadores implicados en el despliegue, especialmente la policía, porque necesitan más tiempo para prepararse y no se podía esperar a mañana sábado para hacer el cambio.

La Falcap se ha mostrado en contra. La federación de comparsas no acepta la decisión porque querían esperar hasta el sábado para apurar las posibilidades de celebrarlo en su fecha original.

«Es la solución real para no cancelarlo», ha indicado Casablanca. «Ellos querían esperar, pero si se esperaba al sábado, no se podía celebrar el martes con tan poca antelación, así que hemos tenido que tomar una decisión», ha indicado el concejal.

El edil ha indicado que no cree que la previsión meteorológica cambien tanto entre hoy y mañana y ha indicado que es muy complicado organizar un desfile tan grande en tan poco tiempo. «No podíamos esperar».

Casablanca ha reconocido que el martes de Carnaval también hay posibilidad de lluvia, pero hay «mejor pronóstico».

«Los mayores damnificados», según ha reconocido el concejal responsable, son los vecinos de San Roque, ya que «no tiene sentido celebrar un Entierro de la Sardina sin haber celebrado antes el desfile de comparsas». Por el momento, San Roque se queda sin desfile de comparsas. El Ayuntamiento aún no se ha puesto contacto con la Asociación de Vecinos de este barrio «por falta de tiempo», pero se han disculpado en la comparecencia y aseguran que hablarán con ellos para tratar de «compensar» el daño que van a sufrir.

El desfile se traslada del domingo al martes por petición de la Falcap. Esta federación quiere que el pasacalles tenga lugar en los primeros cinco días del Carnaval y en un día festivo, por lo que era su única alternativa aceptable. Su enfado se debe a que querían esperar hasta mañana sábado para decidirlo.

El Ayuntamiento no quería este pasacalles el martes, entre otros motivos, para no afectar al Entierro de la Sardina. El Consistorio propuso a las agrupaciones pasar el evento al sábado 17 de febrero y celebrar a continuación la gala que estaba prevista. «Así no coincidiría con otras citas del Carnaval», ha defendido Casablanca que ha añadido que también tendrían «más tiempo para organizarlo». Las comparsas han rechazado esta posibilidad porque se trata de un día laborable que impediría que parte de sus componentes pudiesen participar.

Postura de la Falcap

Tras el anuncio del concejal, los representantes de la Falcap han mostrado su descontento en las puertas del Ayuntamiento. "El Carnaval es de todos, pero sin los grupos no hay Carnaval", ha dicho Julio Macho, presidente de la Falcap que ha indicado que el Consistorio no ha cumplido su compromiso de esperar al sábado.

Las comparsas no confirman si acudirán o no al desfile del martes. "Tomaremos una decisión en conjunto, pero no ahora. Si no, más adelante porque ahora "la cosa está muy caliente", ha dicho el presidente de la Falcap.

La decisión se ha acelerado. Ayer jueves el plan era esperar para tomar esta decisión. En concreto las agrupaciones y el Ayuntamiento aseguraron que decidirían el sábado los cambios para tener unas predicciones meteorológicas más certeras. El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, indicó entonces que no podía garantizar que la infraestructura y logística que lleva esta cita permita cambiar la fecha.

Así lo acordaron a última hora de este jueves los representantes de la federación de agrupaciones del Carnaval pacense, Falcap, las agrupaciones independientes y el concejal de Cultura en una reunión celebrada a puerta cerrada y de la que no se han podido tomar imágenes.

Desde fuera se podían oír algunas voces, como una comparsera que llegó a decir que «nos vamos a una reunión con el superintendente de la Policía Local».

El edil reconoció que los agentes son una pata de la organización. «Cambiar el desfile supone un problema para mucha gente y no solo para la Policía, sino también lo que llevan detrás, como las familias, etc». Pero más allá de los municipales, el edil recordó que hay convocados efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. Además, hay una serie de infraestructuras, como la instalación de vallas que están ya contratadas. También se refirió a las retransmisiones televisivas o los visitantes que se esperan el domingo, dado que este suele ser un fin de semana de buena ocupación hotelera.

«Cualquier cambio perjudica a mucha gente. Hagamos lo que hagamos habrá gente perjudicada, por desgracia».

De todas formas, el concejal se comprometió anoche con los comparseros a «ponerse a trabajar» la opción de trasladar el desfile al martes. «Veremos si es posible el martes», dijo tras asegurar que llevan toda la semana barajando opciones.

Pero el martes es, de momento, la única posible alternativa. O, al menos, la única a la que se refirieron tanto el edil como el presidente de la Falcap, Julio Macho. El Ayuntamiento, según desveló Macho, planteó la posibilidad de pasarlo al siguiente fin de semana, cuando también hay actividades previstas. Pero el concejal ya no habló de esta alternativa.

Pero las comparsas prefieren que, si es necesario modificar los planes iniciales, el gran desfile tenga lugar el martes. Porque es festivo regional y que, además, se encuentra dentro de los primeros cinco días del Carnaval. «Es nuestra idea y en consenso con todos los grupos», dijo Julio Macho.

Es, también, una manera de facilitar a las comparsas y artefactos su participación, dado que gran parte de ellos son vecinos de la provincia y hasta Los Colegas acuden de Miajadas.

Tampoco tienen seguro que el martes sea un día soleado, dado que la Agencia Estatal de Meteorología apunta también probabilidad de lluvia para el día 13.

El sábado siguiente, el 17 de febrero, los comparseros creen que quedaría deslucido porque muchos carnavaleros se piden estos días vacaciones y el segundo sábado ya tienen que trabajar.

Así que, hasta mañana sábado, no se sabrá si hay cambios. Por lo que, de momento, el gran desfile puede celebrarse el domingo.

Mientras se reunían, el viento y la lluvia arreciaban en los exteriores de la concejalía de Cultura. «Contra las condiciones climatológicas no podemos hacer nada», sentenció Julio Macho.

El mal tiempo desluciría el gran acto del Carnaval este domingo, en el que participarán 54 comparsas, 35 artefactos y 16 grupos menores. Se esperan 10.000 personas desfilando. La vistosidad de los trajes, la complejidad de los gorros y la cantidad de instrumentos que llevan desaconseja que se metan bajo el agua.

«Hay interés de todos por sacarlo adelante y frustración por encontrarnos con esta climatología adversa, que no podemos controlar», reconoció el concejal de Ferias y Fiestas.