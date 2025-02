¿Quién es responde de los daños materiales y personales causados por un patinete eléctrico?

¿Quién responde de los daños materiales y personales causados por un patinete eléctrico? Esa es la pregunta que se hacen desde hace tiempo los ... usuarios de este vehículo de movilidad personal y también los peatones y conductores que se cruzan a diario con este tipo de patinetes.

La respuesta es clara y no difiere de lo que sucede con las bicicletas, que tampoco están obligadas a contar con un seguro de responsabilidad civil. Si un patinete daña un vehículo o causa lesiones a un peatón, el responsable de indemnizar a la víctima es el causante del accidente.

Esta es la respuesta que dan a esa pregunta el fiscal delegado de Tráfico en Extremadura y también los agentes de seguros. «Cada vez hay más interés por este tipo de seguros, pero es verdad que todavía son pocas las personas que se hacen el seguro», explican desde la agencia que la aseguradora AXA tiene en el paseo Condes de Barcelona.

En la actualidad las compañías aseguradoras ofrecen el seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos a un precio que oscila entre los 20 y los 30 euros anuales. Con esa cantidad se cubren los posibles daños que pueda causar el patinete, pero la cantidad se incrementa hasta los 30 o 40 euros anuales si además se quiere contar con un seguro de accidente que se haga cargo de la reposición del patinete y de la curación de las lesiones (hasta 12.000 euros) que pueda sufrir el usuario del vehículo de movilidad personal.

«Realmente no entendemos por qué no se ha popularizado todavía el seguro del patín, tiene un coste bastante asequible y puede solucionar mucho en caso de accidente», se indica desde esta agencia.

Precios parecidos tienen los seguros de bicicleta, que suelen ser demandados por los clubes de ciclismo para sus asociados. En ese caso el seguro suele costar entre 30 y 60 euros y se hace cargo de la responsabilidad civil y de los daños que pueda sufrir el ciclista. «También responde de la bicicleta, que suele ser bastante cara. Hay ciclistas que llevan bicis profesionales que pueden costar 6.000 euros».

Desde las agencias de seguros se explica que existen pólizas para patinetes que por sólo 22,5 euros anuales cubren una responsabilidad civil de 150.000 euros. El precio sube a los 80 o 90 euros anuales si se quiere asegurar una responsabilidad civil de 300.000 euros.

También existen seguros familiares que cuestan unos 22 o 25 euros por cada uno de los miembros de la familia que use el patinete.

Por otra parte, muchos seguros de hogar cubren la responsabilidad civil que puedan acarrear los accidentes causados por los miembros de la familia menores de edad cuando usan la bicicleta. A esa cobertura se ha unido en los últimos tiempos la del patinete, aunque todavía no se ha generalizado. «Pero hay que tener cuidado porque igual si no se lleva casco la aseguradora puede decir que no se hace cargo de las lesiones», advierte un experto.