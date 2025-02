El fiscal de Tráfico defiende que el casco obligatorio en patinetes salvaría vidas

Obligar a usar el casco cuando se circula en un patinete eléctrico puede salvar muchas vidas. Esa es la certeza que ha expresado estos días ... el fiscal delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, después de que la conductora contra la que chocó el patinete que conducía un menor de edad en Badajoz llamara la atención sobre el grave peligro que corren los usuarios de este vehículo de movilidad personal.

«La ley dice que es obligatorio», defiende Yebra cuando se le pregunta sobre la conveniencia de que se obligue a usar casco a los usuarios de patinetes con motor. «Si no llevamos una protección adecuada, el golpe nos lo llevamos en nuestro cuerpo en caso de accidente. El peligro es enorme».

La inquietud del fiscal responde al llamamiento que realizó la joven de 25 años que conducía el coche contra el que chocó un chico de 15 años que rompió con su cabeza la luna delantera del vehículo. Traumatizada aún por lo ocurrido, esta mujer expresó la necesidad de que se tomen medidas para obligar a que todos los usuarios de patinetes se cubran la cabeza con un casco.

Recuerda Yebra que la ley aprobada a finales de 2021 para modificar la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ya indica que los usuarios de los Vehículos de Movilidad Personal están obligados a utilizar el casco en aquellos casos que reglamentariamente se establezca. El problema, reconoce, es que ese artículo no se ha desarrollado todavía por una norma nacional y en el caso de Extremadura los ayuntamientos no han creado ordenanzas que hagan obligatorio el casco.

Para abordar esta cuestión, en fechas próximas se celebrará en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura una jornada dirigida a alcaldes en la que se analizará la conveniencia de impulsar ordenanzas que desarrollen ese artículo. «Mi opinión personal es que el casco debe ser obligatorio», afirma.

Diego Yebra recuerda que en estos momentos ya es obligatorio el uso de casco para todos los ciclistas cuando circulan fuera del casco urbano. También en los cascos urbanos para los menores de 16 años que van en bicicleta, una medida que está resultando eficaz a la hora de reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente. «Yo soy usuario habitual de la bicicleta y uso el casco desde el mismo momento que salgo de casa, creo que también es útil en la ciudad».

En todo caso, el fiscal cree que es aún más necesario cuando se utiliza un patinete eléctrico. «Teóricamente los patinetes tienen una velocidad que va de los 6 a los 25 kilómetros por hora, pero todos hemos visto en las redes sociales vídeos en los que se ven patinetes que llegan a los 90 kilómetros por hora. En ese caso es evidente que les han quitado el limitador de velocidad, algo que no está permitido».

Desde la Fiscalía de Tráfico se explica que las normas en vigor no obligan por el momento a que los usuarios de patinetes eléctricos cuenten con un seguro de responsabilidad civil. «Pero no debemos olvidar que un patinete sin limitador ya no es un Vehículo de Movilidad Personal, por lo que debería contar con un seguro obligatorio».

Diego Yebra cree que la irrupción de este tipo de vehículos exige ir dando pasos para dar respuesta a las nuevas realidades viales. «Quitar el limitador no es legal porque en ese caso habría que homologar el vehículo. Pero hay personas que lo hacen».

Recuerda también que aunque hay cuestiones que todavía necesitan una mayor concreción o desarrollo en la norma, hay otras que sí han quedado aclaradas en las últimas normas de tráfico.

Entre ellas, la prohibición de circular con un patinete eléctrico por la acera, que se suma a la consabida obligación de bajarse del patinete si se cruza por un paso de peatones o a la obligación de respetar los semáforos en rojo. «Ni que decir tiene que no se puede circular en sentido contrario y que hay que ser muy respetuoso con los peatones puesto que los patinetes no hacen ruido y se aproximan sin que nos demos cuenta».

A todo ello añade el conflicto que puede surgir en caso de ocurrir un atropello. «Si el usuario del patinete eléctrico no cuenta con un seguro de responsabilidad civil la responsabilidad económica que se pueda derivar del accidente recae sobre él. Ya hemos tenido fallecimientos o lesionados graves en los que los perjudicados han reclamado judicialmente contra el causante del accidente».

En esos casos, advierte, el responsable debe hacerse cargo de la responsabilidad civil, que en el caso de fallecimiento suele oscilar entre los 95.000 y los 100.000 euros.

Controlar a los menores

La intención de Yebra es aportar su experiencia para que la seguridad vial mejore y abundar sobre la necesidad de que se respeten las normas en vigor. «En estos días me he puesto en contacto con el Ayuntamiento de Badajoz y con la Policía Local para recordar que en el Día de la Bicicleta los menores de 16 años deben llevar casco. La seguridad de nuestros hijos es responsabilidad de todos».