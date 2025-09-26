La Alcazaba de Badajoz, de película: así se ve desde Google Earth Desde 'Cartografía Digital' han creado este impresionante vídeo de la Alcazaba desde las alturas

Irene Toribio Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:01

Ahora puedes contemplar la Alcazaba de Badajoz, testigo milenario de historia y fortaleza emblemática de la ciudad, como nunca antes: desde el cielo y con un aire totalmente cinematográfico. Gracias a la magia de las herramientas digitales, 'Cartografía Digital' ha transformado imágenes de Google Earth en un sobrecogedor recorrido animado que convierte las murallas y torres de este monumento en auténticas protagonistas de una película.

El vídeo se ha creado a partir de imágenes de Google Earth, que luego se procesaron con una aplicación llamada Google Earth Studio. Gracias a sus herramientas de animación, estas imágenes estáticas se transforman en un recorrido dinámico que parece una auténtica película.