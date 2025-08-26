La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura La «rotonda» es en realidad el Cerro Masatrigo, un cerro cónico rodeado por las aguas del embalse de La Serena, en Badajoz

«Me acabo de enterar hace diez minutos… y voy a volar para ir a verlo». Así comienza la aventura de un reconocido piloto en redes sociales que descubre el espectacular Cerro Masatrigo, en el embalse de La Serena (Badajoz). Su forma cónica y perfecta, rodeada de agua por todas partes, le ha valido el apodo de la «rotonda más grande de Europa». Pero no es una glorieta de coches, sino un montículo natural que sorprende tanto desde la tierra como desde las alturas, convirtiéndose en uno de los paisajes más icónicos y espectaculares de Extremadura.

Conocido también como 'la montaña mágica de Extremadura', se ha convertido en uno de los paisajes más singulares y espectaculares de nuestra región. E igual de atónito queda este piloto, conocido en redes sociales por compartir sus aventuras desde el aire.

«Es una perfección geométrica»

Desde National Geographic no dudan en bautizarla como una auténtica «perfección geométrica» que es todo «un capricho geológico de silueta casi perfecta».

Monumento Natural

El Cerro Masatrigo fue declarado en mayo de 2023 Monumento Natural. Se trata del sexto enclave reconocido con este título en Extremadura, junto a Los Barruecos, La Jayona, las cuevas de Fuentes de León, el Castañar de Ibor y el Berrocal de la Data.

Esta joya extremeña, conocida como 'la montaña mágica', es un destino fascinante tanto para senderistas como para amantes de la naturaleza y la fotografía. Pero más allá de su imponente presencia, esta montaña encierra historias, curiosidades y un origen geológico único. Incluso esconde en su cima un tesoro que vale la pena descubrir.