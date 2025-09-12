HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista aérea de Trujillo @ayuntamientodetrujillo

Trujillo como nunca lo habías visto: el vídeo aéreo de un piloto de la Armada Española

Un piloto de la Armada Española ha compartido una imagen única de este pueblo cacereño: así se ve desde las alturas

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:20

A tres mil pies de altura el castillo de Trujillo sigue manteniéndose imponente. Un piloto de la Armada Española, Jero, ha compartido unas imágenes impresionantes que ha grabado desde las alturas del que es, a título reconocido, uno de los pueblos más bonito de Cáceres. Esto no es Google Maps, sino la vista privilegiada de quien sobrevuela un rincón de Extremadura cargado de historia y belleza.

Desde su perspectiva se aprecian, con claridad, las murallas medievales, sus calles empedradas serpenteando hasta su Plaza Mayor y las torres de un castillo que emerge como guardián de la ciudad.

Las imágenes han llegado hasta el ayuntamiento de la localidad, que comparte orgulloso la estampa: «Nuestra ciudad se ve aún más impresionante desde el cielo: el castillo, la plaza mayor y cada rincón que la hace única. ¡Un orgullo poder contemplar Trujillo desde esta perspectiva!», escriben en sus redes sociales.

Algunos vecinos de la localidad han podido, incluso, escuchar el ruido de Jero sobrevolando su paisaje.

