5.400 pacenses optan a las próximas 82 viviendas de protección oficial de Badajoz

Una oportunidad entre 65. Son las posibilidades de conseguir una de las nuevas viviendas de protección oficial que va a construir el Ayuntamiento de ... Badajoz. Tras finalizar el plazo de inscripción, hay 5.400 personas inscritas que aspiran a conseguir una de las 82 casas.

Estos pacenses aspiran a conseguir vivienda en dos promociones distintas: 52 pisos que se construirán en el Cuartón Cortijo y otros 30 en la avenida Hermanos Vidarte de San Roque (la segunda fase de los pisos que se están construyendo actualmente). Se trata de promociones que serán ejecutadas por el Ayuntamiento de Badajoz a través de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba).

El nivel de interés entre los pacenses es de récord. Solo en los tres primeros días el Inmuba recibió 2.100 solicitudes y al terminar el plazo se han elevado a 5.400. Son casi cuatro veces más que la anterior convocatoria. El año pasado se abrió una lista para medio centenar de casas en San Roque, incluida la primera fase de Hermanos Vidarte, y se inscribieron 1.500 personas.

En el mes de septiembre se publicarán las listas provisionales de solicitantes y los interesados podrán comprobar que está su nombre. En caso contrario tendrán 15 días para subsanar el fallo.

El sorteo se celebrará en los próximos meses. Será con una aplicación informática supervisada por un notario. Saldrá un número y los inscritos a partir de él serán los beneficiarios. Uno a uno, por orden, irán al Inmuba y podrán escoger una de las 82 viviendas. Los responsables de la inmobiliaria advierten que la lista suele correr porque, una vez adjudicados, algunos aspirantes no cumplen los requisitos o, cuando les toca elegir, no está la promoción que quieren (van juntas San Roque y Cuartón Cortijo) o no quedan pisos con las características que buscan. El orden que establece el sorteo no se modifica. Es decir, durante la inscripción se pregunta a los solicitantes cuántos dormitorios quieren, pero es una consulta a nivel estadístico. No eligen aún, solo podrán hacerlo cuando vayan al Inmuba si están entre los beneficiarios.

Los responsables del Inmuba hacen mucho hincapié en que, además de cumplir los requisitos que establece la normativa sobre VPO, hay que tener en cuenta que no se trata de vivienda social, sino protegida. Es decir, los aspirantes tendrán que contar con financiación a través de un banco para poder costear los pisos. Eso incluye la hipoteca en el momento de la compraventa y algunos ahorros para poder afrontar algún adelante durante la obra.

Por lo demás, los requisitos son sencillos. Los aspirantes deben tener la nacionalidad española o residencia legal en España y estar empadronados en Badajoz. No pueden ser titular o cotitular, en un porcentaje igual o superior al 50%, del pleno dominio sobre alguna vivienda protegida.

Por último, sus ingreso o puede superar en 4,5 veces el Iprem (para las viviendas del régimen especial), los demandantes de viviendas medias no pueden superar en 7,5 veces el Iprem y las de régimen general están destinadas a personas que no superen el Iprem en 5,5 veces.

Otras oportunidades

Los que se queden fuera de este sorteo o no se hayan inscritos, aún tendrán algunas oportunidades más en el futuro. El Ayuntamiento pacense ha anunciado nuevas promociones municipales, una de ellas en Suerte de Saavedra.

Esta misma semana, además, han anunciado la construcción de 33 viviendas unifamiliares en la pedanía de Valdebótoa que podrían comenzar a construirse en año que viene. Serán de VPO por lo que se abrirá un proceso similar para adjudicarlas por sorteo. En este caso serán viviendas amplías, con garaje y trastero, y costarán unos 140.000 euros.

La Junta de Extremadura también será otra opción. La administración regional se han comprometido a construir 477 viviendas en cinco barrios de la ciudad y espera entregar las llaves en 2027.