Estos son los requisitos para solicitar las viviendas protegidas de Badajoz Los inscritos no pueden poseer alguna vivienda protegida y tienen unos límites de renta para poder comprar VPO

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 27 de junio 2025, 07:23 Comenta Compartir

No todos los interesados en Badajoz pueden solicitar una vivienda de protección oficial (VPO). Pueden inscribirse, pero cuando vayan a comprarla deberán acreditar que cumplen una serie de requisitos.

Hay cierta confusión entre las viviendas sociales y las VPO. Las primeras son pisos destinados a personas en riesgo de exclusión social a los que se les ofrece un alquiler asequible, por ejemplo. Las VPO ofrecen unos precios más accesibles que las casas del mercado libre, pero hay que lograr financiación, como en cualquier compra. Además las VPO tienen algunas restricciones una vez adquiridas, como que no se puede revender con libertad.

En cuanto a los requisitos, el primero es que solo pueden acceder a ellas las personas que tengan la nacionalidad española o residencia legal en España.

Además tienen que estar empadronados en el municipio en el que se ofrezca la promoción, en este caso en Badajoz.

El tercer requisito es que no se puede ser titular o cotitular, en un porcentaje igual o superior al 50%, del pleno dominio sobre alguna vivienda protegida.

Hay una excepción. Sí pueden solicitarlas quienes se hayan visto privados del uso y disfrute de la vivienda que constituía el domicilio conyugal, por separación, divorcio o nulidad del matrimonio.

Una de las condiciones más importantes a tener en cuenta es la capacidad económica. Las VPO están destinadas a personas con bajos ingresos para poder facilitar así su acceso a una vivienda. A este respecto el cuarto requisito de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz es que los solicitantes dispongan de unos ingresos anuales iguales o superiores al Iprem ( Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no excedan de unos límites concretos.

Para las viviendas de régimen especial, no puede superar en 4,5 veces el Iprem, los demandantes de viviendas medias no pueden superar en 7,5 veces el Iprem y las de régimen general están destinadas a personas que no superen el Iprem en 5,5 veces.

Cuánto es el Iprem

Para que los interesados puedan hacerse una idea de si cumplen los requisitos, el Inmuba recuerda las cifras del Iprem de los últimos años. En 2025, por ejemplo, este indicador supone 600 euros al mes u 8.400 euros si se cobran 14 pagas al año.

El quinto y último requisito es que los beneficiarios de VPO deben estar dispuestos a hacer una declaración responsables de que cumplen las condiciones «para acceder a la propiedad o arrendamiento de la vivienda demandada».

Estas son las condiciones oficiales para poder acceder a las casas, pero los interesados deben tener en cuenta otra serie de circunstancias. Para afrontar la compra de estos pisos tendrán que contar con algunos ahorros porque, al igual que en una obra convencional, tendrán que adelantar parte del pago durante la obra. Además tendrán que lograr una hipoteca otorgada por un banco para financiar el resto. Actualmente hay entidades que las conceden.