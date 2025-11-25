Radiografía de la violencia de género en Extremadura: 703 maltratadores condenados en un año Las condenas por agredir a sus parejas o exparejas crecen más de un 50% en los últimos cinco años

703 maltratadores fueron condenados por agredir a sus parejas o exparejas en Extremadura en 2024. Nunca antes desde que hay registros en el Observatorio contra la Violencia de Género se alcanzó una cifra tan alta.

En total, hubo 709 personas condenadas por violencia machista y casi todas fueron hombres (703 frente a seis mujeres). Es un dato que no para de crecer. De hecho, en el último lustro el incremento en el número de agresores con penas dictadas por un juzgado en la región es del 51,5%.

Y no es un hecho puntual, pues las condenas anuales por este asunto han ido en aumento con el paso del tiempo y el incremento ha sido muy notable en los últimos años.

Si antes de 2022 lo habitual es que los casos de violencia de género con sentencia condenatoria no pasaran de los 500 en esta comunidad autónoma, a partir de ese año se superó esa barrera y la cifra no ha parado de escalar.

La situación se repite en el conjunto del país, aunque el incremento no llega al 50% en los últimos cinco años y se sitúa en el 45,3%, pues las condenas pasaron de 19.039 a un total de 27.826.

Víctimas 38 víctimas mortales por violencia de género 9 29 Con denuncias previas Sin denuncias previas 20 huérfanos menores de edad Cinco son extremeños Agresores 38 agresores de mujeres víctimas mortales por violencia de género Tentativa de suicidio 3 7 28 Sin tentativa Consumado País de nacimiento España Otro país 15 23 *Datos a nivel nacional Víctimas 38 víctimas mortales por violencia de género Sin denuncias previas Con denuncias previas 9 29 20 huérfanos menores de edad Cinco son extremeños Agresores 38 agresores de mujeres víctimas mortales por violencia de género Tentativa de suicidio 3 7 28 Sin tentativa Consumado País de nacimiento España Otro país 15 23 *Datos a nivel nacional Víctimas 20 huérfanos menores de edad 38 víctimas mortales por violencia de género 9 29 Con denuncias previas Sin denuncias previas Cinco son extremeños Agresores 38 agresores de mujeres víctimas mortales por violencia de género País de nacimiento España Otro país Tentativa de suicidio 15 3 7 28 23 Sin tentativa Consumado *Datos a nivel nacional Víctimas Agresores 38 agresores de mujeres víctimas mortales por violencia de género 38 víctimas mortales por violencia de género Tentativa de suicidio 9 29 Con denuncias previas Sin denuncias previas 3 7 28 Sin tentativa Consumado 20 huérfanos menores de edad País de nacimiento España Otro país 15 23 Cinco son extremeños *Datos a nivel nacional

«La sentencia llega después de todo un procedimiento probatorio bastante complejo. Que haya más condenas ahora no quiere decir que haya más hechos de violencia de género, sino que se están conociendo ahora. Es verdad que en Extremadura somos ágiles y estamos dando una respuesta bastante rápida», afirma la jueza María Victoria García Copetudo, titular de la plaza número uno de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Coria. Es una gran conocedora de asuntos relacionados con la violencia machista, pues antes pasó por el juzgado de violencia sobre la mujer en Barbate (Cádiz).

«Es importante que evitemos interpretaciones simplistas. La finalidad del sistema no es aumentar o reducir las cifras, sino que se basa en garantizar protección cuando exista un riesgo y sobre todo asegurar que las decisiones judiciales que se toman son respetuosas con las garantías constitucionales», añade cuando se le pregunta por las estadísticas.

Víctimas mortales

Son números tras lo que hay historias con nombres propios que evidencian un problema social y colectivo que se visibiliza con más fuerza en este 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Extremadura llega a esta fecha con 2.957 casos en seguimiento policial desde que se denunciaron. En 2024 se registraron 736, que son los correspondientes a los asuntos en los que se han iniciado medidas cautelares u órdenes de protección, lo que supone una disminución del 7,1% respecto al año anterior.

Y todo en un 2025 que ya es el más trágico de Extremadura desde que hay registros de víctimas mortales por crímenes machistas, en 2003.

El Ministerio de Igualdad incluye en su lista a Ilham, de 34 años y madre de cuatro hijos hallada muerta en una nave en Don Benito en el mes de agosto; a María Varela, de 38 y de Aldeanueva del Camino que fue presuntamente acuchillada por el padre de su hijo, su novio desde la escuela, en mayo, y Verónica González, de 46, que fue atropellada por su pareja en La Codosera supuestamente a raíz de una acalorada discusión entre el detenido y uno de sus cuñados.

Este año, Extremadura es la segunda comunidad autónoma del país con más víctimas mortales, junto a Asturias y solo por detrás de Andalucía.

Y llama especialmente la atención porque este territorio siempre ha estado entre los que menos mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas.

2025 ya es el año más trágico en la región desde que hay registros de víctimas mortales por crímenes machistas

Desde 2003, la estadística del Ministerio de Igualdad ha contabilizado 15. En 2003, Mari Carmen Morera, de 34 años y de San Vicente de Alcántara, inauguró este trágico registro.

En 2004 hubo dos muertes: Matilde, con 82 años y de Almendralejo, y Nicolasa, con 81 y de Navalmoral de la Mata.

En los dos años anteriores a 2025 no hubo ninguna víctima mortal y en noviembre de 2022 Imane Saadaoui fue asesinada a cuchilladas por su marido, Badr Saadaoui.

Los cuatro años anteriores no se registraron muertes y entre 2005 y 2017 no hubo más de un crimen machista en Extremadura cada doce meses.

En lo que va de 2025 han sido asesinadas en España 38 mujeres, que dejaron huérfanos a 20 menores de 18 años, cinco de ellos en Extremadura.

De las 38 víctimas de la violencia machista, nueve habían puesto denuncia antes y 29 no.

Denuncias

En cuanto a la evolución de las denuncias, en el caso de Extremadura, en el año 2014 no pasaban de 2.000 y, desde entonces, han ido escalando hasta superar las 3.000 en 2022 y llegar a un máximo histórico en 2023, con 4.125. Sin embargo, en 2024 se interpusieron casi mil denuncias menos que el año anterior. Se registraron 3.299, es decir, un descenso del 20%.

«No creo que se trate de una tendencia, sino mera casualidad, porque ojalá fuera que hay menos denuncias porque la violencia de género se reduce. Lo cierto es que a día de hoy a los juzgados siguen llegando denuncias. Por lo tanto, quiere decir que somos efectivos, pero no lo suficiente y no todo lo que nos gustaría porque la violencia de género sigue existiendo», apunta García Copetudo.

La que fuera presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género una década y hasta diciembre de 2024, Ángeles Carmona, ya advirtió de que hay que ser prudentes al interpretar la caída de denuncias y no avanzar conclusiones hasta que no se demuestre si se trata de un hecho aislado o el inicio de una tendencia a la baja.

Ante eso, explicó que existen dos posibles causas. «Podría tratarse de una disminución de los casos, situación ante la que cabría mostrarse optimistas, pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir», indicó. O por otro lado, «podría tratarse de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad y la puesta en marcha de medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones».

Las denuncias cayeron un 20% en 2024, pero los expertos avisan de que hay que ser cautos para catalogarlo de tendencia

Hay que tener en cuenta que las denuncias a la baja han continuado. De hecho, en Extremadura se registraron durante el segundo trimestre de este año (entre abril y junio) 797 denuncias, lo que supone un descenso del 4,9% en relación con el mismo periodo de 2024.

En cuanto al número de sentencias dictadas, en el segundo trimestre de 2025 ascendió a 178, de las que el 96,6% fueron condenatorias, un síntoma de que el funcionamiento de la justicia y de todos los operadores que colaboran con jueces y juezas va mejorando cada día.

«La maquinaria que se pone en marcha cuando llega una denuncia por delitos relacionados con la violencia de género ha alcanzado un elevadísimo nivel de eficacia», defiende Carmona.

Órdenes de protección

En cuanto a las órdenes de protección para víctimas de violencia de género, descendieron en todas las comunidades autónomas. En Extremadura se solicitaron 736 y se concedieron 518, lo que supone casi un 18% menos que en 2023, cuando 629 mujeres de las 792 que la pidieron recibieron la concesión judicial de una orden de protección.

Se trata de un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia machista frente a todo tipo de agresiones. Para ello, la orden de protección concentra en una única e inmediata resolución judicial, en un auto, la adopción de medidas, que pueden ser, por ejemplo, desde la privación de libertad del agresor hasta la prohibición de comunicación con la víctima.