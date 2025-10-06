La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz

Continúa la investigación del homicidio de la joven funcionaria que apareció muerta en su piso de Badajoz hace diez días. Este lunes la ... Policía Nacional registró los pisos de los dos detenidos como presuntos responsables de su muerte y el incendio con el que trataron de eliminar pruebas.

Se trata de Francisco F. y su hijo Ismael. El primero residía en una vivienda del número 3 de la avenida de Pardaleras y el segundo era vecino de descansillo de la víctima.

Ambos son de nacionalidad española, vecinos de Badajoz, y han estado vinculados con negocios de hostelería.

La relación previa

El hijo, presunto autor del homicidio, conocía a la fallecida, María Antonia Sánchez, de 29 años, antes del asesinato. Era su vecino. El joven vivía en un piso frente al de la funcionaria. Lo compartía con su novia y la hija de la pareja, de unos dos años.

Según ha podido saber HOY, los vecinos del bloque que compartían víctima y detenido están conmocionados con la noticia. Confirman a este diario que ambos se conocían, les habían visto hablar, pero no comprenden qué ha podido pasar para que sucediera la tragedia.

Este lunes estos vecinos revivieron el miedo del jueves 25 de septiembre porque la Policía Nacional volvió a tomar su escalera. El primer registro, sin embargo, fue en Pardaleras.

Los registros comenzaron a las once de la mañana en el número 3 de la avenida de Pardaleras. En el quinto piso reside Francisco F. aunque, según sus vecinos, no lleva mucho tiempo en el bloque.

Numerosos coches de la policía llegaron a la zona, incluido un furgón policial que trasladó a los detenidos desde el centro penitenciario de Badajoz hasta Pardaleras. Los detenidos, asistidos por sus abogados de oficio, asistieron a los registros tal y como establece la ley. También estuvo la comitiva judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz que lleva la investigación del crimen.

El segundo registro

La policía científica trabajó durante más de tres horas en el piso del padre en busca de pruebas. Una de las hipótesis es que su hijo le pidió ayuda tras el homicidio, por lo que su casa puede ser clave en el caso.

A las tres de la tarde la comitiva policial y judicial se trasladó a la avenida de Santa Marina, al número 54, donde ocurrió el crimen. De nuevo los investigadores estuvieron en el cuarto piso, pero en este caso centraron su labor al otro lado del descansillo, en la vivienda de Ismael, donde residía con su novia y su hija hasta que fue detenido. El registro se alargó hasta las siete de la tarde.

Ampliar La Policía Nacional ayer en el registro en Santa Marina 54. A. MÁRQUEZ

Esta diligencia, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2, pretende profundizar en el caso. Los expertos en policía científica ya realizaron un intenso registro de la escena del crimen y, al día siguiente de los hechos, se desplazaron desde Madrid especialistas en incendios para analizar el piso de la víctima de nuevo.

Por el momento se mantiene el secreto de actuaciones en torno al caso, por lo que la Policía Nacional no aporta información oficial al respecto.