La salida de los detenidos del registro en Pardaleras.

La salida de los detenidos del registro en Pardaleras. ÁNGEL MÁRQUEZ

Funcionaria asesinada en Badajoz

La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz

Por la mañana los especialistas de la científica han revisado el domicilio del padre en Pardaleras y por la tarde el piso del joven, enfrente del de la víctima

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:56

Comenta

Continúa la investigación del homicidio de la joven funcionaria que apareció muerta en su piso de Badajoz hace diez días. Este lunes la ... Policía Nacional registró los pisos de los dos detenidos como presuntos responsables de su muerte y el incendio con el que trataron de eliminar pruebas.

