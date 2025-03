Carmen Posadas llena el Aula de Cultura HOY en Cáceres con su última novela

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 27 de noviembre 2024 | Actualizado 28/11/2024 11:48h. Comenta Compartir

Los lectores cacereños de Carmen Posadas (Montevideo, Uruguay, 1953) no quisieron perderse este miércoles la presentación de la última novela de la autora, 'El misterioso caso del impostor del Titanic', en el Aula de Cultura HOY. El acto tuvo lugar en el chalé de los Málaga, sede de Cajalmendralejo en Cáceres, que se quedó pequeño para la ocasión.

Posadas llenó el aforo. Hubo asistentes que siguieron su intervención de pie y otros que se quedaron en la calle porque no cabían. En el momento de la apertura del recinto, un centenar de personas integraba una cola que daba la vuelta a la manzana desde la avenida de España en dirección a la avenida Nuestra Señora de la Montaña.

Cristina Núñez, periodista de este diario, fue la encargada de presentar a la autora y de charlar con ella en una amena conversación. 'El misterioso caso del impostor del Titanic' acaba de ver la luz hace apenas un mes. Es la última de su larga lista de obras, integrada por 12 novelas y 20 libros infantiles. Ganó el premio Planeta en 1998 por 'Pequeñas Infamias' y sus trabajos están traducidos a 30 idiomas. Es, además, columnista en el suplemento XL Semanal, que se distribuye los domingos con los periódicos de Vocento, grupo al que pertenece HOY.

Si algo demostró Carmen Posadas es que es una buena contadora de historias. Mantuvo la atención del público durante toda su intervención, que fue más allá del nuevo libro. Habló además de sus hábitos como escritora, de su pasión por la lectura o de la ayuda prestada por su nieto mayor, de 17 años, para documentarse.

Guiño a la tierra

Empezó haciendo un guiño a la tierra. «Es un placer estar en Cáceres. Mi hermana tiene dos hijos casados con extremeñas, de aquí. Y ella viene con mucha frecuencia y yo también vengo cuando puedo. Así que para mí es como estar en casa», aseguró al inicio de su intervención.

Posadas conoce Cáceres de sobra. En 2013 se alzó con el premio internacional de Periodismo de la Fundación Mercedes Calles (dotado con 15.000 euros) con una columna sobre la ciudad. La autora recreó en este texto una visita a la Ciudad Monumental acompañada de los recuerdos de su niñera, que procedía de Cáceres, también se llamaba Carmen y por las noches le hablaba de la parte antigua.

Ampliar La periodista Cristina Núñez fue la encargada de presentar a Carmen Posadas. JORGE REY

Su nuevo libro es una aventura de detectives con la presencia de la escritora Emilia Pardo Bazán, a la que rinde tributo. Posadas, fascinada desde siempre con la leyenda de este trasatlántico malogrado, empezó a tejer en su cabeza esta historia tras una conversación con el magistrado Manuel Marchena en la que le habló de la historia de uno de los españoles que perdieron la vida en el Titanic. Había diez a bordo. Siete sobrevivieron y tres murieron.

Más tarde leyó la historia de las familias que no encontraron el cadáver de sus hijos y compraron otro para poder enterrarlo y no condenar el futuro y la herencia de sus esposas.

«'El misterioso caso del impostor del Titanic' es un libro en el que pueden encontrarse aventuras, muchas aventuras, un retrato delicioso de la España de principios del siglo XX. Sus páginas recogen la vida cotidiana, los usos y costumbres de esa época. Se puede también profundizar en la figura esencial de Pardo Bazán, a la que la autora pone a la altura de Pérez Galdós e incluso de los franceses, de Stendhal y de Flaubert», destacó Cristina Núñez durante su introducción.

«No se me ocurría ninguna idea. No se me ocurría sobre qué escribir. Entraba en pánico. Llegaba la fecha en la que tenía que presentar una novela nueva y no tenía tema. Un día, en la presentación del libro de Julia Navarro, a continuación fuimos a cenar y nos tocó al lado del juez Marchena. Los jueces siempre tienen historias apasionantes porque han vivido situaciones increíbles. Acabamos hablando del Titanic. Y me contó la anécdota que está al comienzo de esta novela», confesó la autora sobre la elección de la trama.

Habló a sus seguidores de su método de escritura y confesó que sus ideas «más sublimes» no llegan cuando se encuentra frente al folio en blanco, sino cuando está en la ducha o cuando conduce.

Acaba de estar en Sevilla y tiene otro compromiso en Murcia. Ayer hizo escala en Cáceres, donde dejó constancia de su tirón. «El libro es un invento perfecto. De momento, no se ha conseguido superarlo », señaló por último en referencia a las pantallas. La firma de los ejemplares cerró el acto.