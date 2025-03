Cristina Núñez Cáceres Domingo, 24 de noviembre 2024, 21:09 Comenta Compartir

Para la escritora Carmen Posadas (Montevideo, Uruguay, 1953) Extremadura no es un secreto ni mucho menos la gran desconocida. Su presencia en las ferias ... del libro de la región es frecuente y en Cáceres, –«es una ciudad que me encanta», acota– ganó el premio internacional de Periodismo de la Fundación Mercedes Calles en 2013. Este miércoles a las 19.30 en el Aula de Cultura HOY (se de Cajalmendralejo en chalé de los Málaga) dará a conocer su última novela, la duodécima, 'El misterioso caso del impostor del Titanic', una aventura de detectives con la presencia de la escritora Emilia Pardo Bazán, a la que rinde tributo. Posadas, fascinada desde siempre con la leyenda de este trasatlántico malogrado, empezó a tejer en su cabeza esta historia tras una conversación con el magistrado Manuel Marchena en la que le habló de la historia de uno de los españoles que perdieron la vida en el Titanic. Más tarde leyó la historia de las familias que no encontraron el cadáver de sus hijos y compraron otro para poder enterrarlo y no condenar el futuro y la herencia de sus esposas.

–La primera pregunta es sobre el destinatario de la dedicatoria del libro, su nieto, que le ha ayudado a documentarse. Y le tilda de 'crack'. –Sí, el reto era encontrar información interesante y que fuera verídica y mi nieto, que ya tiene 17 años, o sea, que es un señor con bigote literalmente, me ha ayudado. –Es una historia tan apasionante la del Titanic y sobre la que se ha escrito tanto que es un reto encontrar algo diferente. –El Titanic está detrás de la trama y muy presente, pero realmente la acción transcurre 10 años después del hundimiento del Titanic cuando uno de los desaparecidos en ese naufragio, después de que su familia le esté buscando y compraran un cadáver para enterrarlo, aparece diciendo que es esa persona. En ese momento es cuando surge toda la trama. –Y un papel fundamental lo encarna Emilia Pardo Bazán. –Yo elijo a Emilia Pardo Bazán como detective porque a ella le encantaba la crónica negra y escribió un libro que se llama 'La gota de sangre' con el que quería enmendarle la plana a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, del que ella decía que era muy plano. Ella quería escribir sobre un detective con más profundidad psicológica, estaba muy interesada en las teorías de Freud y se fijó en un amigo suyo, Ignacio Silva, que era un caradura, pero que era un tipo sensible y lo convierte en el detective de su primera novela. Yo tomo esa idea y les convierto a los dos en detectives. –Tiene mucho armazón real. –Yo quería que todo estuviera basado en hechos reales, pero hay un punto en el que fantaseo. –¿Cree que toda ficción requiere de gotas de realidad? ¿Es posible inventar de cero? –Se puede inventar de cero, pero en este caso yo estoy hablando de personajes reales, empezando por la propia Emilia Pardo Bazán. Su figura en esta novela era lo más comprometido de todo porque ficcionó una mujer, que es absolutamente extraordinaria y con un talento enorme, a la altura de Pérez Galdós e incluso de los franceses, de Stendhal y de Flauvert. «Pardo Bazán era una mujer extraordinaria y con un talento enorme, a la altura de Galdós» «Los medios de comunicación serios son un filtro y un marchamo de autenticidad» –Nunca le han faltado los lectores y sigue vendiendo mucho. ¿Cuál es la clave para un éxito tan continuado? –En este mundo llegar es complicado pero mantenerse es prácticamente imposible. Yo llevo más de 40 años y de momento, y estoy tocando madera, a los lectores les sigue interesando lo que yo escribo. Me gusta pensar que una de las razones es que yo pienso mucho en los lectores. Si tú le haces esta pregunta a cualquier otro escritor te va a decir que no, que no piensa nunca en los lectores, sino en sí mismos o que escriben para su tía Enriqueta que está en el cielo, pero yo pienso mucho en qué les va a gustar a los lectores. –¿Y no es un poco de pose? La mayor parte de la gente que escribe quiere publicar. –Evidentemente. Si lo hicieran por una satisfacción personal escribirían un diario y lo guardarían en un cajón. –Estoy segura de que el miércoles se va a quedar pequeña la sala. ¿Qué le reporta el contacto con los lectores? –Es una grandísima alegría porque escribir es un acto muy solitario, tú nunca sabes si estás escribiendo el Quijote o estás escribiendo algo que es para tirar a la basura. Ahora con las redes hay un 'feedback' más inmediato, pero a mí me gusta estar con ellos. Y de vez en cuando me regañan. Siempre recuerdo que yo escribí un libro sobre la muerte de los zares, y una señora me echó en cara que no sabía nada de perros, porque puse que a una de las hijas la habían regalado un bull-dog francés. Yo había puesto que era muy grande, cuando en realidad es como un chihuahua. –¿Cómo se llevan las giras de presentación de las novelas? ¿No necesita parar para escribir de nuevo? –Yo tengo una vida a dos velocidades, cuando estoy escribiendo tengo una vida mucho más instrospectiva, paso más tiempo en casa, estoy estudiando, investigando, y luego cuando sale un libro es un frenesí. Antes de llegar a Cáceres tengo que viajar a La Coruña y a la Sevilla. Después voy a Alicante, Bulgaria y Málaga. –Además de sus novelas también publica en prensa, ya que es una veterana columnista de XL Semanal. ¿Cree que los lectores prefieren la ficción a las noticias? –Antes la actualidad no era tan trepidante, tú podías leer en el periódico lo que había ocurrido la víspera, pero ahora ya te has enterado por la radio, por Internet. Pero creo que es muy importante que sigan existiendo los periódicos porque con la sobredosis de información que hay tú nunca sabes si estás leyendo información real o un bulo. Los medios serios proporcionan un filtro y dan marchamo de autenticidad.

