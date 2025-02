Ribera del Guadiana busca al mejor podador de viñas

Celestino J. Vinagre Jueves, 11 de enero 2024, 21:23 Comenta Compartir

«Tengo tanta ilusión como nervios». Andrés Asensio, de 49 años, es de Aceuchal (5.446 habitantes, comarca de Tierra de Barros) y esperaba, entre la bruma, intranquilo la llamada de un miembro de jurado. Fue uno de los primeros en participar en el III ... concurso de poda Denominación de Origen 'Ribera del Guadiana'. «Otros años me apunté pero no pude participar. Este año he visto que somos bastantes más. Me alegro», comentaba en la mañana de este jueves al equipo de HOY desplazado a la finca Bodegas Pozanco, a medio camino entre Arroyo de San Serván y Solana de los Barros aunque en el término municipal de Mérida. Allí, Asensio, otros 32 participantes y cinco miembros del jurado vivieron unas cuantas horas de un particular examen. La prueba, cortar los sarmientos de tres vides y hacerlo, a juicio del jurado, de la mejor manera posible.

El año pasado fueron 20 los participantes. La DO 'Ribera del Guadiana' dejó fuera del concurso a varios demandantes al fijarse un número tope de podadores. Para esta edición se eliminó ese tope y la respuesta ha sido muy significativa: trece aspirantes más. «En cuanto se cae la hoja se puede podar. En la zona de Arroyo están casi todas las viñas podadas en diciembre aunque en enero también es buena fecha», relata Miguel Monterrey, de 62 años, agricultor de Arroyo de San Serván (4.038 vecinos, comarca de Mérida) y otro novato en el concurso de poda que organiza 'Ribera del Guadiana'. «Los viejos siempre decían que las viñas se podaran entre 15 y 15, pensando entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, por lo que estamos haciendo hoy en esta parcela está en fecha. Pero también es verdad que el cambio climático está haciendo cambiar porque el invierno que antes llegaba en diciembre ahora no llega hasta enero», remataba Andrés Asensio. J. M. ROMERO J. M. ROMERO J. M. ROMERO J. M. ROMERO J. M. ROMERO 1 / Con ocho grados de temperatura, entre una niebla más espesa aún que el año pasado, los podadores participantes en el concurso se fueron arremolinando alrededor de las diez menos cuarto de la mañana ante una parcela de viñas en espaldera, de la variedad tinta Graciano. La misma parcela, con un año más de antigüedad de las cepas -seis- sobre la que la DO del vino de calidad extremeño viene 'examinando' a los podadores para determinar quiénes son los mejores en el arte de la tijera. Todos deben ser viticultores inscritos en la denominación de origen. La enóloga y profesora María Julia Marín Expósito; el profesor de viticultura Francisco Javier Rodríguez Machuca; los técnicos de cooperativas Manuela Márquez León y José López Moriano (de Santa Marta y Ribera del Fresno, respectivamente) y el agrónomo, funcionario de la Junta, Luis Mancha Ramírez han sido los elegidos en esta edición para valorar y calificar a los podadores. Del año pasado solo repitió Rodríguez Machuca. Ampliar Maria Julia Marín, Manuela Márquez y Luis Mancha, miembros del jurado, examinan el resultado de una poda. J. M. ROMERO Los integrantes de jurado no conocían los nombres de los podadores para examinar su trabajo. Puntuaron un número bajo el que se escondían las identidades de los concursantes. Cada participante tuvo que podar tres vides en espaldera, con sistema de conducción en cordón Royat doble. Premios e historial El ganador del concurso recibirá la mención de Tijera de Oro y como premio una tijera Infaco electrocoup F3020 valorada en unos 1.800 euros. El segundo premio, Tijera de Plata', se concreta en la entrega de una tijera Zanon ZM-34, valorada en unos 700 euros; y la Tijera de Bronce, tercer clasificado, conllevará la entregada de una atadora Gamon KH-TY, cuantificada en unos 500 euros. La atadora es la máquina que se necesita para atar los sarmientos de vides a los hilos de la espaldera. Los tres premiados recibirán su reconocimiento previsiblemente en febrero en un acto que se celebrará en la finca El Toril, de Caja Rural de Extremadura, en las proximidades de la capital de Extremadura. El ganador de la segunda edición del concurso de poda, el año pasado, fue Fernando Cortés Baquero (de Aceuchal); el segundo premio fue para Pedro Vacas Ramos (Fuente del Maestre) y el tercero recayó en Gonzalo Vacas Casimiro (también fontanés). En la primera edición, el primer premio fue para Manuel Lozano Sayago (Aceuchal); el segundo para Miguel Regaña González (Villalba del os Barros) y el tercero, para José María Becerra Hermoso (Aldea de Retamal, Solana de los Barros).

