El peor viaje en tren de Madrid a una capital

El que más paradas tiene, el único que no se hace ni en AVE ni en Alvia ni en Talgo, uno de los más caros y el sexto que más tarda pese a que ni mucho menos es el que salva la distancia más larga. Esta es la carta de presentación del viaje en tren de Madrid a Badajoz. No de uno cualquiera, sino del mejor posible, del que menos tiempo tarda en ir de una ciudad a otra. De la oferta actual de Renfe para llegar a la ciudad extremeña partiendo de Atocha Cercanías, la opción más rápida es subir al tren que sale a las 16.23 horas. Si no se retrasa, llega a las 21.45. O sea, tarda cinco horas y 22 minutos en cubrir 460 kilómetros (por carretera son 401). De todos los viajes con salida en Madrid y llegada a una capital de provincia de la España peninsular –son 46–, es el sexto más largo. De los cinco que le superan, uno, el que llega a San Sebastián, lo hace por un minuto. Pero son cien kilómetros más de trazado ferroviario y se hacen en un Alvia, una máquina que gana cualquier comparación con las que circulan por Extremadura.

Almería es otro destino al que se tarda más en llegar desde la capital española. Son cinco horas y 58 minutos para cubrir unos ochenta kilómetros más que a Badajoz. El viaje se hace en un Talgo, un modelo que también aventaja en comodidad, potencia y prestaciones a los que atraviesan la región. Además, el trayecto hasta la ciudad andaluza tiene tres paradas, frente a las once del viaje más rápido entre Madrid y Badajoz. En esto no hay quien le gane. Ninguna conexión entre la capital del país y la de una provincia se detiene tantas veces. Antes de llegar a la capital pacense, suben o bajan viajeros en Leganés, Torrijos, Talavera de la Reina, Oropesa (Toledo), Navalmoral de la Mata, Monfragüe (junto a Malpartida de Plasencia), Mirabel, Cañaveral, Cáceres, Mérida y Montijo.

Los otros tres viajes a capitales de provincia que superan en tiempo al Madrid-Badajoz son a ciudades gallegas. A La Coruña (unos 640 kilómetros) son cinco horas y 33 minutos, a Pontevedra (en torno a 640 kilómetros), seis horas y 18 minutos, y a Lugo (cerca de 570) seis horas y 21 minutos. En los tres casos, se trata de trayectos que se hacen en trenes Alvia (hasta Santiago de Compostela en el caso del viaje cuando el destino es Pontevedra). Además, hay que tener en cuenta que Galicia será la próxima comunidad autónoma en disponer de AVE. Las obras están más avanzadas que en Extremadura y, una vez que finalicen, allí tendrán alta velocidad, mientras que por Cáceres y Badajoz, al menos en una primera fase, circularán trenes rápidos.

40,75 euros

En definitiva, si las distancias se miden en tiempos y no en kilómetros, tal como la propia Renfe ha defendido en algunos de sus anuncios publicitarios sobre la alta velocidad, el viaje de Madrid a Badajoz es de los peores que se pueden hacer entre la capital del país y la de cualquier provincia. Con el añadido de que es el que obtiene una velocidad media más baja, el que más veces para y el único que no se hace ni en AVE ni en Alvia ni en Talgo.

Y esto no redunda en un menor precio del billete. Subir a ese tren que sale de la estación de Atocha Cercanías a las 16.23 horas todos los días vale 40,75 euros. De los cinco viajes que le superan en tiempo, dos son más caros: el Talgo a Almería cuesta 46,40 y el Alvia a San Sebastián, 49,90 euros, según la web de Renfe.

El precio, no obstante, podría considerarse un chollo si se compara con los 45,60 euros que hay que pagar por un asiento en el tren que va de Madrid a Badajoz en nueve horas y 17 minutos. Sale a diario desde Madrid Atocha Cercanías a las 13.10 horas, y llega a la ciudad extremeña a las 22.27. Por el camino se detiene en Aranjuez, Villacañas y Alcázar de San Juan, donde hay que hacer transbordo. Antes de llegar a Badajoz, hace 21 paradas: Manzanares, Daimiel, Almagro, Ciudad Real, Puertollano, Brazatortas-Veredas, Almadenejos-Almadén, Guadalmez-Los Pedroches, Cabeza del Buey, Almorchón, Castuera, Campanario, Villanueva de la Serena, Don Benito, Valdetorres, Guareña, Mérida, Aljucén, La Garrovilla-Las Vegas, Montijo y Montijo-El Molino.

Una tercera posibilidad es coger el tren que parte de Atocha a las 10.15. Durante una hora y 13 minutos se viaja en un Avant, un modelo más moderno y equipado que los trenes de media distancia que suelen verse cruzando las dehesas extremeñas. Pero ese servicio no es directo a Badajoz. Es decir, el Avant no pisa Extremadura, según la web de Renfe. Al llegar a Puertollano, hay que bajarse de esa máquina moderna y subirse a un Regional Express, que hará trece paradas antes de llegar a su destino. Si no hay inconvenientes, se detendrá en la estación pacense a las 16.03 horas. O sea, cinco horas y 48 minutos. Hay alguna posibilidad más, según el día. Todas ellas de en torno a las seis horas de viaje. Y existen otras tres posibilidades para ir de una ciudad a otra: el coche, el autobús y el avión.