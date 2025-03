¿Qué se aplica antes la hidratante o el protector solar? El orden de los cosméticos sí altera la piel

El cuidado facial tiene unos protocolos que deben respetarse para lucir una piel lo más sana y bonita posible. La elección adecuada de los ingredientes ... o conocer el orden de aplicación de los productos son parte fundamental del éxito de cualquier rutina. «Los tres pilares básicos son la higiene, la hidratación y la protección solar», resumen las farmacéuticas Gema Herrerías y Marián García, conocida en redes sociales como Boticaria García. «El criterio para aplicar un determinado cosmético por la mañana o por la noche lo determina el tipo de ingredientes que se usan en la formulación, mientras que el orden depende más de la textura del producto», añade la dermatóloga Paloma Borregón, directora médica de Clínica Kalosia (Madrid).

Rutina de día

«Por la mañana preparamos la piel para protegerla, mientras que por la noche la clave está en repararla y aplicar los tratamientos más eficaces», coinciden las especialistas. Las rutinas sirven tanto para hombres como para mujeres.

1. Limpiador facial.

«El primer paso por la mañana es limpiar la cara para eliminar toda la 'basurilla' que se genera mientras dormimos», explican las farmacéuticas en su libro 'Radiografía de un cosmético'. Y no vale lavarse solo con agua porque no se elimina toda la suciedad. «Lo ideal es usar agua micelar o agua y jabón», aconseja la dermatóloga.

2. Contorno de ojos.

«Se aplica sobre la piel limpia y seca para proteger e hidratar la zona más delicada del rostro. El producto debe adaptarse a las necesidades específicas de cada uno: arrugas de expresión, falta de elasticidad, ojeras, bolsas... ¿Cómo se aplica? Alrededor del hueso orbital que rodea el ojo. Del lacrimal a la sien como un ocho imaginario».

3. Antioxidantes (Vitamina C).

Después se introducen los antioxidantes, que se deben usar a diario para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Los más eficaces son la vitamina C, D y la niacinamida en formato serum o ampolla. La doctora Borregón, defensora de «rutinas sencillas y prácticas», apuesta, en este caso, por la vitamina C «porque es el más potente y prepara la piel para luchar contra las agresiones que va a sufrir a lo largo del día».

4. Hidratante.

Lo siguiente es hidratar bien para mantener la barrera cutánea en buen estado. Es interesante que la crema lleve ingredientes como el ácido hialurónico, que tiene una gran capacidad para retener el agua. «Si tenemos la piel muy grasa es mejor elegir una textura más fluida», aconseja la directora de la clínica Kalosia. Pero, cuidado, porque «grasa no significa hidratada. Las personas que tienen una piel con tendencia acnéica suelen pensar que no deben ponerse crema hidratante porque entonces se les engrasa la cara todavía más. Y es justo al revés. Si no hidratas una piel grasa, sus glándulas van a interpretar que está deshidratada y se van a poner a trabajar para crear más grasa todavía. Lo aconsejable es usar productos ligeros y sin grasas (oil free) para hidratar sin tapar demasiado».

5. Protección solar.

Este es el paso «más importante» de toda la rutina. «Aunque esté nublado y caigan chuzos de punta, hay que aplicarse todos los días sin excepción un protector solar de amplio espectro», coinciden las expertas. Y después ya se aplica el maquillaje. «Otra opción es usar directamente protección solar con color».

Rutina de noche

Por la noche recurrimos a los «transformadores, que son los que van a hacer que nuestra piel funcione adecuademante», explica la doctora Borregón.

1/2. Doble limpieza y contorno de ojos.

Al igual que por la mañana, por la noche es fundamental lavar bien la piel, sobre todo si se usa maquillaje. «Se puede hacer una doble limpieza: primero se usa un limpiador oleoso (aceite) y después uno de base acuosa (agua micelar, gel, espuma...), aunque lo importante es retirar bien los restos de suciedad». Después ya se aplica el contorno de ojos.

3. Tratamientos de acción intensiva (retinol, glicólico...).

El retinol es el ácido que se ha demostrado más completo, el que «vale para todo». Ahora bien, se tiene que aplicar de manera progresiva. «Se puede empezar con una noche a la semana y se va subiendo poquito a poco», precisa Paloma Borregón. «En pieles resistentes se puede usar el retinol, el ácido glicólico, despigmentantes como el ácido tranexámico y la niacinamida e ingredientes antiacneicos como el salicílico o el azelaico. En pieles sensibles se aconsejan ingredientes como la azeloglicina, centella asiática o los péptidos». añade Gema Herrerías.