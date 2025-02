Emilio Calatayud, juez de menores: «Hay menores que se autolesionan si se les confisca el móvil»

Emilio Calatayud (Ciudad Real, 1955), juez de menores de Granada, practicó CrossFit mucho antes de que esa disciplina deportiva existiese. Tenía 13 años y había ... suspendido cuatro asignaturas. Su padre, que era abogado, lo sometió a un 'juicio sumarísimo': debía pasar un verano como aprendiz en un taller de reparación de vehículos de la villa en la que nació, un lugar de La Mancha en el que las temperaturas son de cuidado. «Una vez tuve que subir una cuesta empujando una rueda de tractor. Recuerdo que hacía mucho calor», rememora aquella experiencia extrema. Para el magistrado, que está afincado en el granadino barrio del Albaicín desde hace cuatro décadas, aquel estío en el que se convirtió sin saberlo en un pionero del CrossFit, fue «una putada». Lo dice con nostalgia. Él es así. Su discurso recuerda al de los personajes que encarna el actor Clint Eastwood.

- El año anterior al de la llanta del tractor había cateado todo menos Religión y Gimnasia -fue un nadador bastante potable- y su padre le recluyó en el reformatorio para pijos de Campillos, provincia de Málaga. ¿Otro verano inolvidable, no?

- Me pasé todo un verano encerrado en el colegio de Campillos por mis malas notas. Mi amigo 'el Chule', que fue el compañero de fatigas, y yo solo salimos una hora y media del colegio. Y porque eran las fiestas del pueblo. Pero, en general, tampoco tengo un mal recuerdo. El que la hace, la paga, y la ley de la botella, el que la tira va a por ella. Y 'el Chule' y yo tiramos la botella y llegó hasta Campillos. Y tuvimos que ir a por ella.

- ¿Cuál fue el mejor verano de su vida?

- Todos los que he pasado en las Lagunas de Ruidera... Cuando entré en la universidad, aprovechaba las vacaciones para dar clases particulares a algunos niños de Ruidera. Era muy bonito. También recuerdo que gané un campeonato de natación y el primer premio fue una bicicleta. Aquella fue mi primera bicicleta. Quiero muchísimo a las Lagunas de Ruidera. Tenemos una casa allí con mis hermanos y mis hijos, y solemos ir con frecuencia, pero no con tanta como me gustaría. Ya he empezado a tener goteras y no me gusta moverme tanto como antes. He dado la vuelta a España varias veces dando charlas y ahora me cuesta viajar

- ¿Le gusta la playa?

- Soy de agua dulce. Soy partidario de ir a la playa en invierno y a Sierra Nevada en verano. Almuñécar en invierno es una maravilla. En la Costa Tropical de Granada tenemos casi siempre una temperatura suave. No sueles pasar frío ni calor. También nos gusta hacer alguna escapada al norte de España para escapar de 'la caló', que es peor que el calor a secas. Desde que me diagnosticaron el cáncer de próstata y me pusieron el tratamiento, no aguanto el calor. No puedo con él. Me deja sin fuerzas. Y, por la edad, tampoco soporto el frío. La temperatura ideal para mí es cero grados, ni frío ni calor.

- Pues en Granada hace un calor infernal en verano. Y cada vez más.

- Es verdad, pero para eso tengo 'la gomera'.

- ¿La isla?

- No, la goma con la que riego el jardín de mi casa. Y también tengo una piscina olímpica de plástico de unos dos metros por dos. Entre una cosa y otra, pasamos los días de más calor.

- ¿Cierra por vacaciones la justicia?

- No. De hecho, nunca voy al acto de apertura del año judicial porque nunca lo cierro. Tenemos detenidos, juicios rápidos... Y eso no puede esperar. La justicia no se cierra.

- ¿Cuál es el delito que más cometen los menores durante los meses estivales?

- El maltrato a los padres. Al convivir más los padres con los niños tenemos bastantes casos de agresiones de los hijos a los padres. Además, los calores son muy malos. Los crímenes más sangrientos y violentos ocurren en verano.

- ¿Algún consejo para evitar que una familia descarrile durante las vacaciones?

- Si quitas el 'wifi' o los móviles a los hijos, cierra con llave el cajón de los cuchillos.

- No exagere...

- No exagero. Ya he tenido algún caso de adolescentes que han apuñalado a sus padres porque les quitaron el 'wifi'. Los móviles y las 'tabletas' son una droga. Y no precisamente blanda. Hay menores que sufren ataques de histeria o se autolesionan cuando les confisco el móvil.