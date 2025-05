¿Compensa contratar un seguro de decesos?

Los que ya tienen una edad seguro que recuerdan una escena que se repetía en muchos hogares españoles y que solía desconcertar a los más ... pequeños, que no terminaban de entender por qué los mayores daban dinero a un señor que iba de casa en casa cada cierto tiempo a cobrar «lo de los muertos». Ese pago que tanto llamaba la atención de los niños es el seguro de decesos, una póliza contratada por prácticamente la mitad de las familias españolas –el 47%, según la Unión de Entidades Aseguradoras (UNESPA)– para tener cubiertos los gastos del entierro, que no son pocos. De hecho, tres de cada cuatro servicios funerarios que se prestan en nuestro país se sufragan con este seguro, la cuarta póliza más contratada por importe sin contar las de vida, según recoge el último informe de Seguros y Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros.

¿Para qué sirven?

Los seguros de decesos asisten y cubren la mayoría de los gastos funerarios, que en algunos municipios pueden llegar a superar los 6.000 euros, una cantidad que muchas familias no pueden afrontar llegado el momento. «De ahí que la posibilidad de fraccionar el desembolso económico que supone un entierro sea una opción tan popular», explican en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

«La tarifa de los seguros de desesos varía considerablemente en función de dos circunstancias: la edad del asegurado y la ciudad en la que reside», precisan en el comparador Selectra. En el primer caso, la ecuación es sencilla: cuantos más años tenga la persona que quiere contratar la póliza, mayor será el importe que debe abonar. La horquilla de precios oscila entre los 20 euros al año que se cobra a los más jóvenes a los 180 que pueden llegar a pagar los mayores de 70 años. El municipio de residencia también afecta al bolsillo, «puesto que hay mucha diferencia entre ciudades».

¿Cuánto cuestan los servicios funerarios? 3.739 es el precio medio de un entierro en España. La partida más abultada corresponde al ferétro (1.198 euros de media). La incineración cuesta prácticamente lo mismo que el servicio de cementerio: apenas hay 120 euros de diferencia.

Ahora bien, antes de contratar una póliza de este tipo hay que hacer bien las cuentas para no pagar de más. Según un estudio realizado por la OCU en el que se analizan los precios y servicios de medio centenar de seguros de decesos, «solo cuatro cobran un importe similar al que pagaría un particular por un entierro sencillo. Y tres de ellos son de prima única. Es decir, se paga todo de golpe y el capital se va actualizando cada año. En resumen, los seguros de decesos son una opción muy cara puesto que, a la larga, se acaba pagando más del doble o el triple de lo que cuesta el servicio funerario». No obstante, si lo que se quiere es tener cubierto cualquier imprevisto «es cierto que este tipo de pólizas incluyen algunas garantías complementarias muy interesantes, como los traslados y la asistencia sanitaria en el extranjero».

¿Conviene cancelarlo?

Explican en la OCU que «si ya se tiene contratado un seguro de decesos desde hace tiempo y consideras que tu esperanza de vida puede ser corta te interesa mantenerlo, mientras que si tienes una póliza de primas periódicas desde hace poco tiempo y quieres mantenerlo también puedes plantearte cambiar a una compañía más barata, pero no anules el primero hasta confirmar que te acogen en el nuevo, sin limitaciones por estado de salud...».

Avisa a los familiares

Y un último consejo. Quien disponga de un seguro de decesos debe informar a su entorno porque, de lo contrario, sus familiares no tienen forma de saberlo, «puesto que el registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento solo incluye los de vida y accidente». La OCU ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Seguros que incluya este tipo de seguros en el registro oficial «para que los beneficiarios puedan comprobar su existencia y reclamar el pago a la aseguradora. Muchos usuarios contratan este tipo de pólizas sin más objetivo que ahorrar este gasto a sus familiares, pero si ellos ignoran su existencia no podrán utilizarlo», lamentan en la OCU.