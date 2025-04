¿Puedo llevar la bici en el maletero? ¿Y la tabla de surf dentro del coche?

Sabía que si deja una bolsa de viaje de tan solo 5 kilos encima del asiento trasero del coche y frena de repente, el bulto ... sale disparado con una fuerza de impacto equivalente a 60 kilos? Y eso circulando a 50 kilómetros por hora, imagine si ese frenazo es en una autopista. Por regla general, los conductores «subestiman el riesgo que representa un coche cargado de forma incorrecta y la realidad es que puede resultar muy peligroso en caso de accidente», alertan los expertos en seguridad vial.

El equipaje se debe colocar correctamente en el espacio del maletero y adaptar el estilo de conducción al aumento de peso. «No se deben dejar objetos sueltos dentro del habitáculo ni en la bandeja trasera. Todos los bultos deben ir en el maletero, incluso los más ligeros. Además, es importante distribuir uniformemente la carga, con el centro de gravedad lo más bajo posible. Es decir, los objetos más pesados se deben colocar los primeros y siempre en la zona más adelantada. Las maletas más grandes y rígidas se ponen en el fondo, y el resto del equipaje se coloca encima», aconsejan en el Real Automóvil Club de España (RACE).

Ahora que se acercan las vacaciones de verano, el coche se convierte para muchas familias en una especie de camión de mudanzas en el que se lleva de todo: las maletas, la sillita del niño, las bicicletas, la tabla de surf, el perro... Una especie de tetris que hay que saber encajar para circular de manera segura y evitar posibles multas. Estos son los principales sistemas de retención que se deben usar en los vehículos.

Sillas infantiles

Recuerdan en la Dirección General de Tráfico (DGT) que los niños, por su fisonomía deben ir protegidos de forma especial y aportan un dato incontestable: «el uso de la silla infantil reduce el riesgo de muerte entre un 50 y un 75% y el de lesiones un 90%». Todos los niños que midan menos de 1,35 metros están obligados a viajar en el coche con un sistema de retención homologado según su peso y altura, aunque los expertos aconsejan que usen al menos un elevador hasta alcanzar el metro y medio. También recomiendan llevar la silla a contra marcha hasta por lo menos los 18 kilos o los 105 centímetros de altura.

Todos los niños deben viajar en la parte trasera del coche en sus sillitas salvo tres circunstancias: «que el vehículo no disponga de asientos traseros, que todos estén ocupados por otros menores que también viajen en silla infantil y cuando no sea posible instalar en esos asientos los sistemas de retención infantil». Si no se cumple la normativa, la responsabilidad es del conductor (200 euros de multa y retirada de tres puntos).

Mascotas

Los animales tampoco pueden viajar sueltos. «Además de que podrían molestar al conductor durante la conducción, resulta peligroso para ambos», advierten en la OCU. La elección del sistema de retención dependerá del tamaño de la mascota, de la frecuencia con la que se viaje y del número de animales. Uno de los más habituales es el transportín, «muy útil para viajar en coche». El inconveniente es que solo sirve para animales pequeños o medianos y «debe ir fijado al vehículo», precisan en el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA).

Otra opción es la jaula, similar en el uso al transportín, y válida para perros grandes. Las mascotas también pueden viajar con arneses, «unas correas que van sujetas al cinturón de seguridad del asiento trasero. Por último, existe la posibilidad de transportar al animal en el maletero separándolo de los pasajeros con una reja o red de seguridad.

Bicicletas

Cuando no es posible llevarlas dentro del maletero –una opción muy cómoda–, se puede recurrir a un sistema homologado de bola, remolque o enganche (la principal desventaja es que el coche se vuelve más difícil de maniobrar); un portabicicletas de maletero (es una alternativa más barata y se puede desmontar con facilidad); o una baca (como las bicicletas van en el techo del vehículo es importante asegurarlas correctamente para evitar que se caigan, estar atento a la altura al pasar por túneles o entrar en aparcamientos y saber que afecta a la aerodinámica del coche).

En los casos en los que la bicicleta vaya colocada en la parte trasera del coche, se debe señalizar la carga con la señal V-20 (rectangular con franjas rojas y blancas diagonales). Si la bici ocupa todo el ancho del vehículo, retrovisores incluidos, se deberán colocar dos señales con la líneas en forma de uve invertida.

Las sanciones por no llevar las bicicletas correctamente colocadas y señalizadas en el coche «pueden alcanzar hasta los 200 euros», precisan en la DGT.

Tablas de surf, kayak...

Una de las dudas más frecuentes es si se puede llevar la tabla de surf dentro del vehículo y «la regla general es que no está permite porque compromete la seguridad de todos los ocupantes del vehículo, además de arriesgarte a una multa de 200 euros», explican los expertos. Según la normativa española, «la única forma de transportar legalmente una tabla de surf, paddle surf o incluso un kayak es hacerlo en una baca».