Imagen de aplicaciones en un teléfono móvil

WhatsApp cambia tu experiencia en la app con seis novedades que ya están disponibles

Meta comienza el mes de octubre con el anuncio de seis nuevas funcionalidades que se implementarán en la próxima actualización de la app

Irene Manzano

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:22

Se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas y son muchos los que ya «no podrían vivir sin ella». WhatsApp es una de las 'gigantes' de Meta y se mantiene en constante actualización para ofrecer a los usuarios una experiencia única, renovada y bajo demanda. Por eso, este octubre ha lanzado seis nuevas actualizaciones que cambiarán la experiencia de los usuarios en la app de mensajería.

Si hace unas semanas añadían anuncios a su pestaña de 'novedades', ahora entran en juego la inteligencia artificial, el escaneo de documentos y otras funciones como la posibilidad de crear fondos únicos en tus videollamadas.

Estas son las seis nuevas funciones:

  • - Live Photos (fotos en movimiento): ahora se podrán compartir este tipo de fotografías que capturan la imagen completa con sonido y movimiento.

  • - Escaneo de documentos en Android: aunque esta función ya se podía hacer en iPhone, ahora los dispositivos Android también podrán escanear, recortar, guardar y enviar documentos directamente desde WhatsApp.

  • - Nueva búsqueda de grupos más sencilla: desde la pestaña de Chats, se podrá buscar el nombre de un contacto y aparecerán los grupos que haya en común.

  • - Nuevos fondos con Meta AI: con esta nueva función, el usuario podrá dar rienda suelta a su creatividad y crear fondos únicos para las videollamadas, pudiendo ubicarse en lugares nuevos. También, se podrán añadir fondos de IA cuando se tomen fotografías y vídeos desde la cámara del chat.

  • - Nuevos temas de chat con Meta AI: con esta nueva función de Meta AI, el usuario podrá crear sus propios temas personalizados para el chat.

  • - Nuevos paquetes de stickers: para los que disfruten del uso de estos recursos tan divertidos de WhatsApp, con la próxima actualización podrán empezar a utilizar 3 nuevos paquetes más.

Entre estas últimas innovaciones, WhatsApp pretende continuar mejorando la experiencia del usuario, centrándose en un uso más creativo y dinámico de la aplicación.

Cómo acceder a estas novedades

Para que los usuarios de la app puedan acceder a estas novedades es necesario que actualicen la aplicación a su última versión.

